Sánchez somia una remuntada en el míting final per al 23-J

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, augura una remuntada del PSOE aquest diumenge. Hi ha insistit molt en el tancament de la seva campanya electoral a Getafe, on s’ha donat un bany de masses i davant de 4.500 persones ha assegurat que l’avenç és “imparable”. Sánchez ha demanat a tothom que “apostin al vermell per aturar el retrocés” que abanderen PP i Vox. El president espanyol ha admès indirectament que el PSOE no va arrencar bé la campanya, però confia en la remuntada i somia que els comicis acabin en una victòria progressista. “Hem fet la millor campanya: Vam caure, ens vam aixecar, vam pedalar a contrarellotge, hem passat totes les metes volants i hem pujat tots els ports imaginables”, ha dit Sánchez. “Queden uns metres més i guanyarem”, ha afegit.

El president espanyol ha demanat el vot pel seu partit per evitar el “mercadeig” que fa el PP “amb uns drets que no són seus” sinó “de les persones”. A més, ha recordat que el PP també “ha pactat amb Bildu” a l’Ajuntament de Vitòria, on els dos partits s’han repartit les comissions, i ha justificat els seus acords amb ERC i Bildu per aconseguir avenços en drets socials. “Per tirar endavant la reforma laboral jo busco vots fins i tot sota les pedres”, ha repetit de la mateixa manera que ho ha fet a cadascuna de les entrevistes que ha concedit en la seva gira televisiva. “La gran diferència és que nosaltres pactem per avançar en drets i llibertats, i ells governen amb Vox per retallar aquests drets i llibertats”, ha sentenciat.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / ACN

L’efecte del mem ‘Perro Sanxe’

El PSOE ha aconseguit donar la volta al corrent d’ultradreta que mesos abans es burlava de Pedro Sánchez a les xarxes referint-s’hi com a ‘Perro Sánchez’. A poc a poc, els usuaris de les xarxes socials han anat girant el concepte, fins al punt que han aparegut tota mena de mems d’animació i vídeos amb l’hastag ‘Perro Sanxe’ que els socialistes han sabut aprofitar. La franja jove és una de les més disputades en aquestes eleccions.

De fet, el mateix candidat va parlar de l’efecte ‘Perro Sanxe’ a l’entrevista amb ‘La pija y la quinqui’ i aquest mateix divendres, coincidint amb el dia internacional del gos, el PSOE ha repartit al míting de tancament xapes amb el lema ‘Perro Sanxe’. També han fet sonar la cançó ‘Perra’ de Rigoberta Bandini -una cançó que Sánchez escolta habitualment segons va dir en l’entrevista- just abans de l’entrada del president espanyol.