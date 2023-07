Els programes electorals del PSOE, PP, Vox i Sumar sota examen de les IA

Els programes electorals dels quatre principals partits polítics que es presenten a les eleccions del 23 de juliol de 2023, PSOE, PP, Vox i Sumar, s’han sotmès a la primera anàlisi duta a terme per una Intel·ligència Artificial (IA) de desenvolupament propi, de Kripteria.

Des de l’any passat, Kripteria ha posat en marxa un projecte que consisteix a desenvolupar una Intel·ligència Artificial pròpia i creada a Espanya, basada en tècniques d’anàlisi estructurada d’intel·ligència prospectiva i estratègica, amb la finalitat d’ajudar a la presa de decisions i capaç de generar escenaris futurs sobre la base de contextos concrets.

Amb això, s’ha dut a terme una anàlisi exclusivament dels quatre programes electorals dels principals partits polítics que concorren a les eleccions del pròxim 23 de juliol: PSOE, PP, Vox i Sumar, al qual ha tingut accés Servimedia.

Per a demostrar la capacitat analítica de l’eina s’ha dut a terme una prova sobre la base dels quatre citats documents, en la qual s’ha realitzat preguntes a la Intel·ligència Artificial referides als blocs econòmic i social i d’igualtat, en el mateix format que el cara a cara celebrat dilluns passat 10 de juliol entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.

A més, s’ha demanat que, sobre la base de l’anàlisi dels programes electorals, la IA realitzés un exercici prospectiu quant a les polítiques econòmiques i socials d’Espanya per als pròxims quatre anys sobre la base dels programes electorals i els possibles governs de PP o PSOE, o governs de coalició de PP-Vox i PSOE-Sumar.

També s’han realitzat les mateixes preguntes a diferents eines de IA com Bing Xat o ChatGPT per a demostrar la capacitat analítica i de prospectiva de la IA que des de Kripteria s’està desenvolupant.

Per a aquesta present prova, la Intel·ligència Artificial no ha estat connectada a Internet per a evitar biaixos en l’anàlisi, per la qual cosa, sobre la base dels programes electorals, és la primera anàlisi duta a terme per una Intel·ligència Artificial que part del processament d’aquests programes amb la finalitat que dugui a terme una anàlisi el més asèptic, objectiu i menys esbiaixat possible.

Partint dels blocs de debat extrets del cara a cara entre els candidats dels partits PP, Alberto Núñez Feijoo, i PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, celebrat el dilluns 10 de juliol, la Intel·ligència Artificial ha analitzat els quatre programes dels principals partits polítics sobre la base de preguntes relacionades amb els blocs econòmic, de política social i igualtat, de pactes i de polítiques d’estat, institucionals i internacional.

Després de processar aquests programes electorals, la IA porta una anàlisi prospectiva en els indicadors especificats per a cada bloc d’anàlisi: econòmic (PIB, ocupació, habitatge, pensions i política fiscal) i social i d’igualtat (violència de gènere, drets LGTB, sanitat i educació). L’eina és capaç d’imaginar els possibles escenaris quant a les polítiques econòmiques i socials per als pròxims quatre anys, si guanyessin les eleccions i pogués governar el PP o el PSOE, o si governessin en coalició PP-Vox i PSOE-Sumar.

Els únics documents que se’ls ha proporcionat són els quatre programes electorals del PP, PSOE, Vox i Sumar, per tant, l’anàlisi basada en Intel·ligència Artificial prospectiva ha processat quatre documents en pdf.

Cal destacar que la IA no ha estat connectada a l’exterior en tot el procés de la present prova per a evitar que l’anàlisi de la Intel·ligència Artificial pugui estar esbiaixat, a causa de la gran quantitat d’informació disponible en Internet provinent de diferents fonts.

En aquest sentit, l’anàlisi que la Intel·ligència Artificial que des de Kripteria s’està desenvolupant, es basa en preguntes clares i concises sobre els citats programes electorals sobre la base dels dos blocs del debat entre els candidats del PSOE i el PP.

Bloc econòmic

Del debat entre els candidats del PSOE i el PP del dia 10 de juliol de 2023 s’extreuen els principals punts relatius a les polítiques econòmiques: ocupació, PIB, habitatge, política fiscal i pensions.

Cal destacar que la Intel·ligència Artificial, en aquest punt, duu a terme una anàlisi prospectiva de les principals propostes del PP, Vox, PSOE i Sumar, sobre la base dels seus respectius programes electorals.

Amb això, s’ha demanat a la Intel·ligència Artificial que analitzi els programes electorals sobre la base d’aquests punts principals, a través de la pregunta com seria l’ocupació, el PIB, l’habitatge, la política fiscal i les pensions en la pròxima legislatura a Espanya si el PSOE governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral?

Al que la Intel·ligència Artificial ha contestat que, segons el programa electoral del PSOE, si guanyessin les eleccions, es compromet a continuar desplegant el Pla de Recuperació, que s’espera que augmenti la productivitat, el capital humà, el potencial de creixement i la qualitat de vida de la ciutadania.

El PSOE té com a objectiu convergir amb les economies més avançades i permetre que Espanya desplegui tot el seu potencial, aprofitant les seves fortaleses en la nova economia verda i digital. El Partit Socialista ha mostrat un enfocament per a garantir l’accés a l’habitatge com un dret per a tots i no com un negoci o un privilegi només a l’abast d’uns pocs. S’esmenta que el PSOE té la intenció d’invertir l’1% del PIB en la construcció, compra, mobilització i rehabilitació d’habitatge per a generar un parc de lloguer protegit, social, sostenible i assequible de més de dos milions d’habitatges protegits en els següents deu anys.

El PSOE es compromet a seguir en la senda de consolidació fiscal i sostenibilitat dels comptes públics, reduint el dèficit estructural i lluitant contra el frau i l’economia submergida per a incrementar els ingressos sense augmentar, amb caràcter general, els impostos. Finalment, el PSOE critica la gestió del Partit Popular en relació amb les pensions i es compromet a garantir la revaloració de les pensions i a augmentar l’import de les pensions mínimes.

Aquestes són les propostes generals del PSOE en aquestes àrees segons el seu programa electoral. No obstant això, la implementació i els resultats reals poden variar depenent d’una varietat de factors, incloent-hi la situació econòmica global i local, les condicions del mercat laboral i de l’habitatge, i altres factors polítics i legislatius.

En relació amb el PP, com seria l’ocupació, el PIB, l’habitatge, la política fiscal i les pensions en la pròxima legislatura a Espanya si el PP governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral?

Al que la Intel·ligència Artificial ha contestat que, segons el programa electoral del Partit Popular, aquests són els punts clau que es poden destacar: el PP té com a objectiu impulsar els sectors productius i millorar la productivitat per a generar oportunitats d’ocupació de qualitat. Aspira al fet que Espanya se situï entre les principals economies del planeta pel seu dinamisme i capacitat de transformació. També volen que el sector industrial generi el 20% del PIB espanyol.

El Partit Popular ha defensat polítiques d’habitatge que afavoreixin la propietat privada i la inversió en el sector immobiliari. Implementarà mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge a través d’incentius fiscals i promoure la construcció d’habitatges per a estimular l’economia.

El PP promet una gestió pública eficaç que creï en la importància de l’estabilitat financera i de l’ús eficient dels recursos públics, amb l’objectiu de poder rebaixar els impostos a les classes mitjanes i treballadores. Defensa la sostenibilitat del sistema de pensions amb les reformes necessàries per a garantir la seva viabilitat a llarg termini. En el passat, ha proposat mesures com la prolongació de la vida laboral i la promoció de plans de pensions privats com a complement al sistema públic.

És important tenir en compte que aquests són els objectius plantejats en el seu programa electoral, però la seva implementació dependrà de diversos factors una vegada estiguin en el Govern.

Com seria l’ocupació, el PIB, l’habitatge, la política fiscal i les pensions en la pròxima legislatura a Espanya si Vox governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral?

Al que la Intel·ligència Artificial ha contestat que, segons el programa electoral de Vox, es compromet a protegir els treballadors espanyols per a brindar-los oportunitats reals i condicions materials suficients, incloent-hi estabilitat econòmica, sous dignes, horaris que facilitin la conciliació i treballs no impersonals. Vox se centra en la protecció dels treballadors espanyols i a proporcionar-los oportunitats reals i condicions materials suficients. Parlen d’estabilitat econòmica, sous dignes, horaris que facilitin la conciliació i treballs no impersonals.

Vox posa el focus en la reducció d’impostos i la retallada de la despesa política, així com el seu èmfasi en la protecció dels treballadors i la creació d’oportunitats d’ocupació, la qual cosa podrien tenir un impacte en el PIB.

El partit d’Abascal proposa derogar la Llei pel dret a l’habitatge aprovat pel govern de Sánchez. Vox ha proposat mesures per a combatre l’ocupació, com la reducció dels terminis en el procediment de desnonament, la creació d’un registre de dades històriques de zones afectades per l’ocupació i l’increment de les penes pel delicte d’usurpació.

Vox proposa una reducció radical de tots els impostos i una retallada dràstica de la despesa política innecessària per a impulsar la competitivitat i reforçar les infraestructures i serveis públics.

També es compromet a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions i a protegir els drets dels pensionistes. No obstant això, no es proporcionen detalls específics sobre com planegen fer-ho, encara que esmenta la necessitat de reformar el sistema de pensions per a adaptar-lo als canvis demogràfics i econòmics.

Com seria l’ocupació, el PIB, l’habitatge, la política fiscal i les pensions en la pròxima legislatura a Espanya si Sumar governés després de guanyar les eleccions del pròxim dia 23 de juliol, sobre la base del seu programa electoral? Al que la Intel·ligència Artificial ha contestat que el seu objectiu principal és que la taxa d’atur convergeixi amb la mitjana europea i que existeixin suficients ocupacions disponibles per a les persones que desitgin treballar. A més, planegen orientar la creació d’ocupació cap al canvi de model de creixement i, en particular, cap a la reindustrialització vinculada a la transició energètica. També tenen la intenció de reordenar el temps de treball, incloent-hi la reducció i la distribució de la jornada laboral, però sense reducció de salari.

Sumar té com a objectiu augmentar el PIB d’Espanya a través de diverses mesures. Planegen impulsar la inversió pública i privada per a augmentar la productivitat i el creixement econòmic. També volen reorientar el model de creixement cap a sectors d’alt valor afegit i amb potencial per a generar ocupació de qualitat.

La coalició que lidera Yolanda Díaz té diverses propostes per a millorar la situació de l’habitatge a Espanya. El seu objectiu principal és desenvolupar un sistema d’habitatge que sigui un pilar més de l’estat de benestar, convergint així amb Europa. Això significa desenvolupar un servei públic d’habitatge i una normativa que eviti l’especulació, protegeixi els residents i garanteixi la funció social de la propietat.

Sumar té la intenció d’implementar una política fiscal progressiva que garanteixi la suficiència d’ingressos per a finançar els serveis públics i les inversions necessàries per al canvi de model productiu. Aquesta política fiscal també buscarà reduir les desigualtats i afavorir la redistribució de la riquesa.

Uns dels objectius principals de Sumar és garantir la suficiència de les pensions i reforçar el sistema públic. Durant aquesta legislatura, han garantit per llei l’actualització automàtica de les pensions d’acord amb el creixement de l’IPC per a assegurar el poder adquisitiu d’aquestes. Aquest compromís es mantindrà de manera absoluta, però a més es pujaran per sobre de l’IPC les pensions mínimes i les pensions no contributives, fins que la seva quantia aconsegueixi, almenys, el llindar de la pobresa.

Aquestes mesures estan dissenyades per a transformar l’economia espanyola en una més justa i sostenible, que beneficiï a tots els ciutadans.

Política econòmica

Després de l’anàlisi que ha dut a terme la Intel·ligència Artificial dels principals punts clau del bloc econòmic, se li ha demanat a l’eina que, a través d’una anàlisi prospectiva imagini l’escenari més probable quant a política econòmica si el PSOE guanyés les eleccions, si el PP guanyés les eleccions, si existís un Govern de coalició entre el PSOE i Sumar i, si existís un Govern de coalició entre PP i Vox.

En aquest sentit, s’han realitzat la següent pregunta: Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE després de granar les eleccions del pròxim 23 de juliol?

Al que la Intel·ligència Artificial prospectiva ha contestat que si el PSOE guanyés les eleccions, es basaria en tres eixos principals: responsabilitat fiscal, justícia social i reformes estructurals modernitzadores de l’economia. El PSOE té com a objectiu mantenir un entorn d’estabilitat econòmica i financera que prolongui el creixement econòmic i permeti aprofitar plenament les oportunitats dels canvis tecnològics en marxa.

A més, el PSOE es compromet a seguir en la senda de consolidació fiscal i sostenibilitat dels comptes públics, reduint el dèficit estructural i lluitant contra el frau i l’economia submergida per a incrementar els ingressos sense augmentar, amb caràcter general, els impostos. Finalment, el PSOE té com a prioritat culminar el desplegament de les noves lleis amb noves polítiques i acompanyar el seu impacte positiu amb les inversions finançades amb els fons europeus Next Generation.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE en coalició amb Sumar després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? Basant-se en els programes electorals del PSOE i de Sumar, sembla que tots dos partits tenen algunes similituds en les seves polítiques econòmiques.

Tots dos partits tenen com a objectiu principal reduir la taxa de desocupació i generar ocupacions de qualitat. Això podria implicar la implementació de polítiques que fomentin la inversió en sectors emergents com l’economia verda i digital, així com la reindustrialització i la transició energètica. També podria incloure mesures per a millorar les condicions de treball, com la reordenació del temps de treball.

Els dos partits busquen augmentar el PIB d’Espanya i convergir amb les economies més avançades. Això podria aconseguir-se a través d’una combinació d’inversió pública i privada, així com de reformes estructurals per a augmentar la productivitat i el creixement econòmic. També estan compromesos amb millorar la situació de l’habitatge a Espanya. Això podria implicar la implementació de polítiques per a desenvolupar un sistema d’habitatge “més just i accessible”, així com mesures per a prevenir l’especulació i garantir la funció social de la propietat.

Tant el PSOE com Sumar estan compromesos amb una política fiscal responsable que garanteixi la sostenibilitat dels comptes públics. Això podria implicar mesures per a reduir el dèficit i el deute, lluitar contra el frau i l’economia submergida, i garantir la suficiència d’ingressos per a finançar els serveis públics.

Tots dos partits volen garantir la suficiència de les pensions i reforçar el sistema públic. Això podria implicar mesures per a garantir l’actualització automàtica de les pensions d’acord amb el creixement de l’IPC, així com augments per sobre de l’IPC per a les pensionas mínimes i no contributives.

Aquestes són només algunes de les possibles àrees de convergència entre les polítiques econòmiques del PSOE i Sumar. No obstant això, la implementació d’una política econòmica conjunta dependria de les negociacions entre tots dos partits i de la capacitat per a trobar un terreny comú en altres àrees de política.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP després de granar les eleccions del pròxim 23 de juliol? Segons el seu programa electoral, el Partit Popular té una “visió clara” de la seva política econòmica per a la pròxima legislatura si guanyen les eleccions.

El PP busca mantenir un entorn d’estabilitat econòmica i financera per a prolongar el creixement econòmic i aprofitar les oportunitats dels canvis tecnològics en marxa. Això implicaria una gestió eficient dels recursos públics, una política fiscal responsable de reducció de les ràtios de dèficit i deute en línia amb les regles europees.

Esmenta que el seu objectiu és recuperar la confiança i realitzar reformes per a impulsar els sectors productius. Volen retornar la “esperança a la societat espanyola i sortir de la situació de deterioració econòmica, social i institucional que perceben en l’actualitat”.

A més, el Partit Popular es compromet a abordar les reformes estructurals pendents, millorar la productivitat, generar oportunitats d’ocupació de qualitat i donar un futur millor als joves. També esmenten el desenvolupament de les energies netes i la sostenibilitat de l’ús dels recursos hídrics i naturals.

Finalment, el seu compromís per a la pròxima legislatura és que Espanya sigui una de les grans economies europees que més creixi de la zona euro, créixer de manera sostenible per a recuperar la convergència en riquesa i benestar amb Europa.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP en coalició amb Vox després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? Basant-se en els programes electorals proporcionats, tant el Partit Popular (PP) com Vox comparteixen algunes similituds en les seves propostes de política econòmica que podrien facilitar una possible coalició. Tots dos partits emfatitzen la importància de crear oportunitats d’ocupació de qualitat. El PP busca impulsar els sectors productius i millorar la productivitat, mentre que Vox se centra en la protecció dels treballadors espanyols i a proporcionar-los oportunitats reals.

Tant el PP com Vox proposen una reducció dels impostos. El PP s’enfoca en la gestió pública eficaç i l’estabilitat financera per a poder rebaixar els impostos a les classes mitjanes i treballadores, mentre que Vox proposa una reducció radical de tots els impostos i una retallada dràstica de la despesa política innecessària.

Tots dos partits es comprometen a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions i a protegir els drets dels pensionistes. Aquestes similituds podrien proporcionar una base comuna per a una possible coalició. No obstant això, també existeixen diferències significatives en els seus programes que podrien requerir negociació i compromís. Per exemple, en temes com l’habitatge, on el PP ha defensat polítiques que afavoreixen la propietat privada i la inversió en el sector immobiliari, mentre que Vox proposa derogar la Llei pel dret a l’habitatge aprovat pel govern de Sánchez i mesures per a combatre l’ocupació, segons la intel·ligència artificial

Chat GPT / Bing Chat

Després de les preguntes de l’anterior bloc, relatives a la prospectiva quant a possibles Governs de coalició i les seves polítiques econòmiques, també s’ha preguntat a les IA de Bing Xat i de ChatGPT.

Després de realitzar les preguntes a Bing Xat, s’ha observat que la IA no té precisió analítica quant a que les fonts són diverses i no centra la resposta en l’àmbit econòmic. Aquestes han estat les respostes sobre la base de les mateixes preguntes realitzades a la IA analítica prospectiva de Kripteria.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE en coalició amb Sumar després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? La política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE en coalició amb Sumar dependria del pacte de govern que aconseguissin totes dues formacions, que tenen algunes coincidències, però també algunes diferències en els seus programes electorals. Segons les últimes enquestes, el PSOE i Sumar no tindrien majoria absoluta per a governar, per la qual cosa necessitarien el suport d’altres partits per a la investidura.

Alguns punts en els quals el PSOE i Sumar podrien acordar són: mantenir o prorrogar els impostos especials a la banca, les energètiques i les grans fortunes, per a augmentar la recaptació i la justícia fiscal; impulsar una reforma fiscal verd, que greu les emissions de CO₂ i fomenti les energies renovables i la mobilitat sostenible; reformar el sistema de pensions, garantint la seva revaloració conforme a l’IPC i blindant la seva sostenibilitat en la Constitució.

El PSOE i Sumar també proposen augmentar el salari mínim interprofessional fins al 60% del salari mitjà, així com millorar les condicions laborals i la protecció social dels treballadors; crear un fons de reconstrucció i resiliència, per a finançar projectes estratègics d’innovació, digitalització, sostenibilitat i cohesió social; avançar en la igualtat entre dones i homes, amb mesures com una llei de conciliació i corresponsabilitat, una vicepresidència de feminisme o un servei d’atenció telefònica per a homes en crisis.

Alguns punts en els quals el PSOE i Sumar podrien discrepar són: la creació d’una herència universal de 20.000 euros per als joves que compleixin 18 anys, que proposa Sumar com un nou dret social; la reducció de la jornada laboral a 32 hores setmanals sense pèrdua salarial, que també defensa Sumar com una mesura per a millorar la qualitat de vida i el repartiment del treball; la creació d’una empresa pública energètica i un banc públic, que planteja Sumar com a alternatives a l’oligopoli privat i al rescat bancari.

Sumar també proposa la reforma del sistema electoral, per a introduir més proporcionalitat, llistes obertes i desbloquejades, i eliminar el vot pregat. La derogació de la reforma laboral del PP, que exigeix Sumar com a condició per a pactar amb el PSOE, mentre que els socialistes només plantegen modificar alguns aspectes.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP en coalició amb Vox després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? La política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP en coalició amb Vox dependria del pacte de govern que aconseguissin totes dues formacions, que tenen algunes coincidències, però també algunes diferències en els seus programes electorals. Segons les últimes enquestes, el PP i Vox podrien tenir majoria absoluta per a governar.

Alguns punts en els quals el PP i Vox podrien acordar són: baixar els impostos a les famílies, els treballadors i les empreses, especialment l’IRPF, l’IVA i l’Impost de Societats; crear un milió d’ocupacions en dos anys, mitjançant una reforma laboral que incentivi la contractació indefinida i la flexibilitat interna; aplicar un pla de xoc per a ajudar als sectors més afectats per la pandèmia, com el turisme, l’hostaleria, el comerç i la cultura; reforçar el sistema sanitari i el sistema de dependència, augmentant els recursos i millorant la gestió i la coordinació.

Tots dos partits defensen la sobirania nacional i la integritat territorial enfront del desafiament separatista, aplicant l’article 155 de la Constitució si fos necessari. Lluitar contra la corrupció i regenerar les institucions, mitjançant una llei de transparència i bon govern i una reforma del sistema electoral. Promoure la transició ecològica i digital, fomentant les energies renovables, la mobilitat sostenible i la connectivitat universal. Enfortir el paper d’Espanya a Europa i en el món, defensant els interessos nacionals i contribuint a la seguretat i la cooperació internacional.

Alguns punts en els quals el PP i Vox podrien discrepar són: la derogació de la llei del ‘només sí que és sí’, així com la Llei Integral de Violència de Gènere, la Llei del Benestar Animal, la Llei del Canvi Climàtic o la de l’Eutanàsia. La reforma del sistema educatiu, que proposa Vox per a garantir la llibertat d’elecció de les famílies, eliminar les assignatures ideològiques i fomentar el bilingüisme espanyol-anglès.

Per part seva, s’ha observat que ChatGPT basaria les seves respostes en els corrents ideològics amb informació pública, la qual cosa podria esbiaixar una anàlisi objectiva. Igual que en el cas anterior, tampoc és capaç de limitar la resposta a l’àmbit econòmic. Aquestes han estat les respostes sobre la base de les mateixes preguntes realitzades a nostra IA analítica prospectiva:

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PSOE en coalició amb Sumar després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? Atès que la data indicada encara no ha ocorregut, “no puc predir específicament com seria la política econòmica a Espanya en la pròxima legislatura”, en cas que el PSOE governi en coalició amb Sumar. No obstant això, puc proporcionar una idea general de les possibles mesures que podrien prendre, basant-se en les tendències i ideologies d’aquests partits.

El Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) generalment s’inclina cap a polítiques econòmiques de centreesquerra, i ha emfatitzat la importància de la justícia social i la reducció de les desigualtats. És probable que en una coalició amb Sumar, que és un partit d’esquerra, es prioritzin mesures en favor dels treballadors i els sectors més desfavorits de la societat.

El nou govern podria implementar polítiques d’estímul econòmic, amb la intenció d’impulsar el creixement i la creació d’ocupació. Això podria incloure inversions en infraestructures, programes de modernització i digitalització de l’economia, així com mesures per a fomentar la recerca i el desenvolupament.

És probable que també s’impulsin polítiques de protecció social, enfortint el sistema de seguretat social i ampliant les prestacions per desocupació, salut i pensions. A més, podrien implementar-se polítiques que afavoreixin la conciliació laboral i familiar, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

En termes fiscals, el nou govern podria buscar una major redistribució de la riquesa i un sistema fiscal més progressiu, augmentant els impostos als sectors més rics i reduint la càrrega sobre els treballadors i les petites empreses. A més, podrien impulsar-se mesures per a combatre l’evasió fiscal i per a promoure la transparència en les transaccions econòmiques.

En resum, si el PSOE governés en coalició amb Sumar, és probable que la política econòmica s’orienti cap a la justícia social, l’estímul econòmic i la protecció social. No obstant això, fins que no es concreti una coalició i es presentin les propostes específiques, no es pot afirmar amb certesa com serà la política econòmica en la pròxima legislatura.

Com seria la política econòmica a Espanya la pròxima legislatura si governés el PP en coalició amb Vox després de les eleccions del pròxim 23 de juliol? Com a model de llenguatge IA, ChatGPT reconeix que no té accés a informació sobre esdeveniments actuals o futurs. Les seves respostes es basen en informació disponible fins a febrer de 2022. No obstant això, pot proporcionar informació general sobre les polítiques econòmiques que solen tenir el Partit Popular (PP) i Vox a Espanya. Aquests són dos partits polítics de centredreta i dreta respectivament.

El Partit Popular ha defensat històricament polítiques econòmiques basades en el liberalisme econòmic, la reducció d’impostos i la promoció de la inversió privada. En el passat, han dut a terme reformes del mercat laboral per a promoure la flexibilitat i la competitivitat. També han donat suport a polítiques d’austeritat fiscal i control de la despesa pública.

Per part seva, Vox ha defensat una postura econòmica similar basada en la reducció d’impostos i la promoció de la lliure empresa. Han estat crítics amb l’Estat de benestar i han proposat mesures per a reduir la grandària del Govern i la regulació.

Si el PP i Vox formessin una coalició de govern, és probable que implementin polítiques econòmiques centrades en la reducció d’impostos, l’atracció d’inversió estrangera i la reducció de la despesa pública. També podrien dur a terme reformes en el mercat laboral per a incentivar la flexibilitat i la competitivitat. No obstant això, les polítiques específiques dependrien de les negociacions entre tots dos partits i el context polític i econòmic en aquest moment.

És important destacar que la formulació de polítiques econòmiques pot estar subjecta a múltiples factors, com la realitat econòmica, els equilibris polítics, el marc legal existent i les prioritats de govern. Per tant, la política econòmica d’una hipotètica coalició entre el PP i Vox a Espanya després de les eleccions del 23 de juliol podria variar en funció d’aquests factors.