ERC i Junts arriben al 23-J sense un preu comú per investir Pedro Sánchez

Falten quatre dies per a les eleccions estatals i cada dia sembla més clar que ERC i Junts arribaran al 23-J sense un preu comú per pactar amb el PSOE una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Durant el debat de TV3, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, va concretar per primera vegada quin és el preu que volen demanar a Ferraz: la transferència a Catalunya de les competències per poder organitzar un referèndum vinculant. Però a ERC, que fa mesos que demanen treballar un projecte de referèndum a través de l’Acord de Claredat sense que cap altre partit independentista s’hi hagi volgut sumar, la proposta de Junts no ha acabat de convèncer.

Roda de premsa dels candidats d’ERC al Congrés Gabriel Rufián i Teresa Jordà / ACN

Primer va ser Rufián, que al mateix plató va assegurar que el preu de la investidura de Sánchez també ha d’incloure partides pels serveis socials, la llengua, l’escola o les infraestructures i no “frases buides que queden molt bé a les xarxes socials”. I aquest dimecres ha estat el número tres per Barcelona al Congrés, Francesc-Marc Álvaro. “El que va fer Nogueras ahir va ser simplement llençar una proposta de bloqueig disfressada de negociació”, ha dit en un acte al barri d’Horta de Barcelona. La mateixa Nogueras, conscient que l’oferiment en directe podia haver enganxat a contrapeu els republicans, ha lamentat que ni la cúpula d’ERC ni Rufián van entendre el que estava proposant i ha insistit a buscar un acord.

Junts apel·la les bases d’ERC per forçar un pacte

La candidata de Junts ha fet “extensible” la proposta als “votants i les bases” d’ERC si des de Calàbria no els donen una resposta clara. “La gent ens demana a crits que s’aparqui el partidisme. Hem de ser tots molt generosos”, ha insistit Nogueras. En les últimes setmanes, ERC, Junts i la CUP han intentat –amb més o menys entusiasme– bastir un nou front independentista per anar plegats a Madrid, però les diferències que separen les tres formacions són més profundes del que voldrien els seus dirigents i fins ara han estat incapaços d’anar més enllà de les proclames d’unitat. Els tres partits coincideixen en la necessitat de fer un nou referèndum, però són incapaços de posar-se d’acord sobre com es pot obligar l’estat espanyol a acceptar una petició que no té cabuda en el seu ordenament jurídic.

La candidata de Junts al 23-J, Míriam Nogueras / ACN

Durant la campanya, tant Junts com la CUP han estat molt crítics amb l’estratègia negociadora d’ERC a Madrid, mentre que els republicans consideren que han estat molt “sols” batallant al Congrés per obtenir millores tangibles per a Catalunya. “M’ha emprenyat escoltar dels socialistes espanyols que mai els vots dels catalans havien sortit tan barats”, ha reconegut Nogueras. Per això creu que, si després del 23-J el PSOE té alguna opció de formar govern, l’independentisme no pot anar a negociar amb una “llisteta de greuges”, sinó que ha d’elevar molt el preu i evitar que Sánchez els torni a “prendre el pel”.