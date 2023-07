5,7 milions de catalans estan cridats a les urnes

5.703.737 electors estan cridats a les urnes aquest diumenge a Catalunya. Hi ha 2.668 col·legis repartits per tot el territori: 1.605 a Barcelona, 365 a Tarragona, 383 a Girona i 315 a Lleida. I pel que fa a les meses, n’hi haurà 8.923, un 6% més que a les eleccions del 2019: 6.472 a Barcelona, 1.039 a Tarragona, 863 a Girona i 549 a Lleida. Aquest 23-J s’escullen els 48 diputats del Congrés que pertoquen a Catalunya: 32 de la demarcació de Barcelona, 6 de la de Tarragona, 6 més de la de Girona i 4 de la de Lleida. També està en joc l’elecció de 16 senadors i senadores.

Hi ha més de 5.000 representants de l’administració als col·legis electorals i tenen la funció de col·laborar amb els membres de les meses, supervisar que s’hagin constituït correctament i informar en cas que hi hagi qualsevol problema. També s’encarreguen d’enviar les dades dels avenços de participació, que es faran públics a les 14 hores i a les 18 hores. El recompte es començarà un cop s’hagin tancat els col·legis i s’aniran coneixent resultats a partir de les 20 hores.

A la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya s’ha instal·lat el que s’anomena “punt de control perifèric” per assegurar el desenvolupament de la jornada electoral. Des d’allà es tindrà comunicació directa amb els representants de l’administració i s’encarregaran de resoldre els problemes que puguin sorgir.

El Palau Firal de Tarragona és el col·legi amb més meses electorals constituïdes per a les eleccions del 23-J, amb un total de vuit / ACN

Les obres en col·legis obliguen a canviar punts de votació

A la ciutat de Barcelona hi ha 1,2 milions de persones censades amb dret a vot en unes eleccions on hi haurà un total de 285 col·legis electorals. Alguns dels col·legis que s’utilitzen habitualment com a punt de votació estan afectats per obres i, per aquest motiu, 163 meses canvien de punt de votació. És a dir, hi ha un 10% de col·legis diferents en aquestes eleccions.

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ha informat que s’han distribuït més d’11,5 milions de paperetes i es repartiran 18.000 ampolletes d’aigua (9.000 litres) entre els membres de meses.

Més de 9.000 agents vetllaran per la seguretat

El Ministeri de l’Interior ha informat que 9.108 agents sumant tots els cossos de seguretat s’encarregaran de la seguretat durant la jornada electoral a Catalunya. La majoria, 4.055 són Mossos d’Esquadra; 1.135 agents de la Guàrdia Civil; 2.968 policies locals i 950 agents de la Policia Nacional.

Vot per correu històric en unes generals

Més de 250.000 catalans ja han votat per correu abans de la jornada d’avui, el 91% dels que l’havien sol·licitat. A Catalunya s’han triplicat les sol·licituds per votar per correu respecte a les últimes eleccions generals i davant l’allau de peticions la Junta Electoral Central (JEC) va haver d’avalar allargar una mica els terminis.