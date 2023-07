Els Mossos ‘fabriquen’ un atestat contra Costa que el jutge no s’empassa

Les mentides tenen les potes molt curtes. El darrer exemple el cas de l’agent de la Brigada Mòbil que va picar l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. Dijous es va celebrar una nova prova: dos testimonis aportats pels Mossos d’Esquadra que van admetre que no hi va haver cap aldarull el dia dels fets, el 19 de gener, la data de la cimera francoespanyola, així com l’afegit dels atestats que sumen un total de 29 pàgines. La curiositat és que els atestats, als quals ha tingut accés El Món, es van elaborar després que Costa anunciés públicament que denunciaria l’agent que l’havia picat amb la porra. Però, el primer jutge del cas que va rebre els atestats, anar que els Mossos la van presentar preventivament quan van saber que Costa denunciaria va anar a parar al Jutjat número 21. Aquest jutge no es va empassar els atestats i va arxivar el cas en descobrir una errada clamorosa en l’atestat contra el líder independentista.

En concret, que l’atestat portava un afegitó en què s’informava que s’havien obert diligències de sanció per la llei mordassa en cas “que no hi hagués un il·lícit penal”. Al jutge i el fiscal els va grinyolar el contingut de l’atestat i aquest afegitó. Costa interpreta que es devia preguntar que si el mateix policia veia que no hi havia delicte per què enviaven els atestats als jutjats. En tot cas, Costa també ha denunciat que la policia “ha fet un informe específic per detallar la seva ‘participació’ als ‘incidents’, que d’entrada no havien motivat la identificació ni detenció de ningú”. En declaracions a El Món, Costa ha assegurat que “ampliarà la denúncia, evidentment”. Ara el segon Jutge instructor, Santiago García, del Jutjat d’Instrucció número 29 va recollir la prova documental davant del ministeri fiscal que no va formular cap pregunta.

Part de l’atestat on amenacen Costa amb la llei Mordassa/QS

Un informe surrealista

Les minutes policials i atestats aportats grinyolen a la defensa de Costa i al jutge instructor. Una primera minuta policial indica que els incidents no van ser rellevants i, fins i tot, indiquen que no es va identificar ni denunciar ningú. En detall, sobre els estira-i-arronses i algun cop de porra a la ronda Sant Pere amb passeig de Gràcia, quan la Brimo va ordenar als manifestants que procedien de Montjuïc de canviar de ruta per dirigir-se cap a la plaça Sant Jaume. La minuta dels fets és ben simple i realitzada pels GIDOP, és a dir, el Grup d’Investigació dels Delictes d’Ordre Públic i signada pels “agents actuants amb TIP 6394”, i no hi ha cap firma més tot i la pluralitat dels “funcionaris actuants”.

Quan Costa va anunciar a través del seu perfil de Twitter que interposaria una denúncia contra l’agent que havia identificat i tenia el seu número d’operatiu policial (NOP), l’afer va patir un “gir”, en paraules de Costa. Immediatament, es va fer una diligència ampliatòria, a tres quarts d’una del migdia del dia 20 de gener, sobre la seva responsabilitat en els incidents. Un atestat que servia per obrir-li una investigació per “resistència i desobediència a l’autoritat”. Una situació ben estranya, perquè a Costa ningú no el va identificar ni abans ni després de ser colpejat. La maniobra policial a més, ha quedat al descobert a ulls del jutge, en subratllar que s’obria un procediment administratiu en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, la llei mordassa, si no hi veia il·lícit penal. Un fet que fonts judicials interpreten com una “manca clamorosa de credibilitat”. Tot per intentar justificar el cop de porra als dits que ell havia dit que denunciaria, cosa que ha fet.