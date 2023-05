Cops de porra de la Brimo per no fer cas dels seus “gestos amb els braços”

Cops de porra per no fer cas de la “gesticulació amb els braços” dels agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, la unitat especialitzada en ordre públic de la policia de la Generalitat. Així justifica el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, l’actuació de la Brimo durant la cimera francoespanyola del passat 19 de gener a la confluència del passeig de Gràcia amb ronda Sant Pere, que va ser enregistrada per diversos participants que es dirigien en manifestació cap a la plaça Sant Jaume en protesta per la reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president francès, Emmanuel Macron.

El conseller respon així una pregunta parlamentària del portaveu d’Interior de la CUP, Xavier Pellicer, sobre una actuació en la qual va rebre l’aleshores vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Pesarrodona. És més, la pregunta del cupaire també interroga sobre l’estat de la investigació interna que es porta a terme sobre els fets. La resposta és que no hi ha cap investigació quan, precisament, el mateix departament d’Interior comunicava a un advocat de Vic, Cèsar Lagonigro, que havien admès a tràmit la seva denúncia per l’actuació policial d’aquell dia, on era el lletrat osonenc i president de l’Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans.

“No fer cas dels senyals amb els braços”

Segons la resposta del departament, els fets pels quals pregunta Pellicer cal contextualitzar-los en una manifestació en trànsit cap a plaça Sant Jaume que els Mossos volien desviar i en el comportament dels manifestants. “Els fets s’emmarquen en la casuística de diferents accions per part d’alguns manifestants, que van intentar traspassar la línia policial fent cas omís de les clares indicacions, verbals i físiques, dels efectius de la Brigada Mòbil, que els indicaven el camí alternatiu per on podien continuar el recorregut, ordenat pel cap del dispositiu des del CECOR”.

“Atesa aquesta desobediència a les indicacions policials, els manifestants van escometre la línia, posant en risc la seguretat del dispositiu i la dels agents presents al lloc”, assenyala el conseller. Així justifica els cops de porra, les empentes i la càrrega endavant per variar el sentit de la manifestació. “Els efectius actuants van utilitzar els recursos legals al seu abast per restablir la línia policial i impedir que cap grup de manifestants accedís a una zona no autoritzada per continuar exercint el seu dret de manifestació”, ressalta. Una decisió que els manifestants no entenien a la vista de la tranquil·litat de la ronda Sant Pere, tallada al trànsit des de la plaça Urquinaona. “En aquest cas”, continua el document, “es va portar a terme l’actuació de forma gradual, donant avisos previs visuals, amb gesticulació dels braços, i verbals per part dels efectius de la Brigada Mòbil perquè les persones concentrades entenguessin que calia desviar la direcció de la marxa”. Finalment, la marxa es va desplaçar pel Portal de l’Àngel, després dels cops, empentes i avançada de càrrega dels agents.

Sense cap investigació, però tot correcte

“No consta cap investigació en curs ni tampoc s’ha rebut cap requeriment amb relació als fets a què fan referència les preguntes”, detalla la resposta. És a dir, que malgrat la denúncia interna interposada per Lagoniro, el departament assegura que no ho estan investigant, tot i que l’advocat ja té el certificat en què li diuen que han iniciat un expedient intern. Per altra banda, la resposta defensa el protocol de l’ús de la porra –defensa, en llenguatge policial tècnic–, regulat en la Instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial.

En aquest context, recorda que els Mossos d’Esquadra han de saber que defensa policial s’ha d’utilitzar per “guardar la distància de seguretat”; per “realitzar una reducció, projecció, premsa o luxació; aturar cops; autoprotecció; controlar i/o conduir una persona, aplicant un control de luxació i actuacions relatives al restabliment de l’ordre públic”. Unes característiques que es recollirien en el cas de la cimera francoespanyola, segons Interior.