Costa denuncia una agressió dels Mossos durant la protesta contra la cimera

L’advocat i exvicepresident del Parlament Josep Costa ha denunciat l’agressió d’un agent antiavalots dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació contra la cimera hispanofrancesa que ha tingut lloc aquest matí a la Font Màgica de Montjuïc. Costa, que havia anat a la protesta, estava prop del cordó que la policia catalana ha muntat per evitar que els manifestants poguessin accedir al recinte del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) quan un agent l’ha colpejat amb una porra de manera “gratuïta”.

Aquest mosso ha agredit amb porra extensible a @josepcosta i aquí vídeo i fotos . Cal que fem fora aquest mossos. pic.twitter.com/2tx0oFUOGG — Josep R C Reig 🇺🇦 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JosepRC1) January 19, 2023

L’exvicepresident del Parlament ha explicat a El Món que estava a prop de la tanca que separava els antiavalots de la protesta quan un grup de manifestants ha començat a sacsejar-la a certa distància d’on era ell. “Els Mossos s’ha posat nerviosos i han intentat reforçar una secció de la tanca, que en cap moment ha corregut el risc de cedir”, ha relatat. Costa assegura que estava lluny dels manifestants que volien passar la tanca i que tenia les dues mans recolzades quan un agent, sense que hi hagués hagut cap provocació ni gest, li ha colpejat amb la porra. “La prova és que després d’agredir-me s’ha retirat i no ha passat res més. No hi havia cap risc per als agents del dispositiu”.

L’acció ha estat presenciada per diversos testimonis, que han fotografiat i gravat l’agent dels Mossos que presumptament hauria agredit Costa. Una de les persones presents ha confirmat que l’agressió s’ha produït amb una “porra extensible”. El mateix Costa ha explicat a aquest diari que ha anat a un Centre d’Atenció Primària (CAP) per fer-se una revisió mèdica de cara a poder presentar una denúncia contra l’agent, que l’hauria agredit sense que mediés cap provocació.

Costa ha explicat que fa “responsable” el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, de la investigació del cas i reclama que l’agent “sigui degudament sancionat i respongui personalment de l’agressió gratuïta que m’ha provocat lesions a les dues mans”. Segons ha assegurat, el CAP ja ha notificat els fets al jutjat corresponent i el següent pas serà interposar la denúncia.

Conseller @joanignasielena, us faig responsable que l’agent D0E114 dels @mossos sigui degudament sancionat i respongui personalment de l’agressió gratuïta que m’ha provocat lesions a les dues mans. El CAP ja ha notificat els fets al jutjat i ara hi vaig per posar una denúncia. pic.twitter.com/9q12aAS10l — Josep Costa (@josepcosta) January 19, 2023

La manifestació contra la cimera, a la qual han assistit 30.000 persones segons l’organització i 6.500 segons la Guàrdia Urbana, ha transcorregut sense incidents. La protesta ha estat pacífica i només s’ha produït alguna xiulada sonora contra els presidents espanyol i francès i una esbroncada a Oriol Junqueras, però la resta de la marxa ha passat sense cap problema. Una part dels manifestants ha marxat de Montjuïc i s’ha dirigit cap al consolat de França, situat a plaça Urquinaona, abans d’anar cap a la plaça Sant Jaume.

Jordi Pesarrodona també ha estat colpejat pels Mossos

El vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, també ha estat colpejat per un agent dels Mossos durant la segona part de la protesta contra la cimera hispanofrancesa. En un vídeo es pot veure com l’activista intenta superar la línia policial i després de diversos intents i de rebre empentes per part d’un antiavalots, Pesarrodona rep un cop de porra a la cama i acaba estès a terra.