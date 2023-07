La participació a Catalunya en les eleccions generals d’aquest 23 de juliol a les 18 hores és del 48,68% en el segon avanç, la qual cosa suposa una caiguda de més d’11 punts respecte a les anteriors. A la mateixa hora, en els comicis celebrats el 10 de novembre dels 2019 ja havia votat el 59,88% del cens electoral.

Per circumscripcions, a Barcelona hi ha hagut una participació de 49,16%, un 11,32 menys, a Girona s’han acostat a les urnes el 46,43% del cens, que suposa una davallada de 12,98 punts; a Lleida ho ha fet el 45,05%, l’11,49 menys; i a Tarragona hi ha anat el 49,31%, un 8,46 menys. En total ja han votat més de 2,6 milions de catalans.

En canvi, la participació en tot l’Estat ha caigut 3,73 punts respecte als comicis del 2019 (56,85%) i ha arribat al 53,12%. Quan falten dues hores per al tancament dels col·legis electorals, ja havien exercit el seu dret a vot a les 18:00 hores 18.473.232 electors a tot l’Estat (19.823.843 el 10-N del 2019).

Els col·legis tancaran a les 20 hores si no hi ha cues

Els col·legis electorals tancaran a les 20 hores, però en el cas que es formin cues d’última hora, està garantit que tothom pugui votar. Quan ja hagin tancat, serà el moment de començar el recompte quan els col·legis electorals afegiran el vot per correu, que ha assolit xifres de rècord per la data de les eleccions, les primeres que se celebren a finals de juliol, i que per a molts és sinònim de vacances. A Catalunya, un 4,4% dels 7,5 milions d’electors ja havien votat a distància abans d’arrencar la jornada. Són unes 260.000 persones de les més de 2.400.000 que han votat a distància a tot l’Estat espanyol.