La participació en les eleccions generals d’aquest 23 de juliol a les 14 hores és del 36,78% en el primer avanç, la qual cosa suposa una caiguda de gairebé de 4 punts respecte a les anteriors. A la mateixa hora, en els comicis del 10 de novembre dels 2019 havia votat el 40,58% del cens electoral. Per circumscripcions, a Barcelona hi ha hagut una participació de 37,06%, un 3,84 menys, a Girona s’han acostat a les urnes el 34,65% del cens, una baixada de gairebé 6 punts; a Lleida ho ha fet el 35,11%, el 2,7 menys; i a Tarragona el 37,49%, un 2,7 menys. En total ja han votat 1,8 milions de catalans.

En canvi, la participació en tot l’Estat s’ha incrementat 2,5 punts respecte als comicis del 2019 (37,92%) i ha arribat al 40,46%. Quan falten sis hores per al tancament dels col·legis electorals, ja havien exercit el seu dret a vot a les 14:00 hores 14.009.216 electors a tot l’Estat (13.222.643 el 10-N del 2019).

La campanya electoral a Catalunya per aquest 23-J ha estat marcada per crides a l’abstenció, sobretot des d’alguns sectors independentistes, que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP han rebatut fent crides a votar opcions independentistes per ser forts a Madrid davant una hipotètica negociació per investir Pedro Sánchez. D’altra banda, el PSC i Sumar – En Comú Podem, han centrat part de la seva campanya en demanar als catalans que exerceixin un vot útil per evitar un govern del PP amb Vox.

Tots els candidats han aprofitat el matí per fer una crida a la participació per diferents raons, conscients que són unes eleccions atípiques, ja que són les primeres eleccions que se celebren a finals de juliol, en una data que, per a molts, ja és sinònim de vacances.

La jornada ha arrencat amb normalitat

A les 9 del matí han obert els 2.668 col·legis electorals escampats pel territori després que s’hagin constituït amb normalitat el 100% de les meses previstes. Tot el material -paperetes, sobres, urnes, cabines- s’ha distribuït a 8.923 meses electorals. Hi haurà temps per votar de les 9 del matí a les 8 del vespre, moment en què començarà el recompte. En cas que es formin cues a última hora, està garantit que tothom pugui votar.

La data de les eleccions ha afavorit el vot avançat per correu, que es preveu amb xifres de rècord. A Catalunya, un 4,4% dels 7,5 milions d’electors ja havien votat a distància abans d’arrencar la jornada. Són unes 260.000 persones de les més de 2.400.000 que han votat a distància a tot Espanya.