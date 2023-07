Batalla campal en una zona d’oci a Sitges

Desenes de persones han protagonitzat una batalla campal aquesta matinada en una zona d’oci a Sitges (El Garraf). L’enfrontament, amb barrots i llançaments de cadires i ampolles, ha tingut lloc a les portes d’un local nocturn del carrer Primer de Maig. Els implicats en la baralla s’han dispersat després de la intervenció dels Mossos d’Esquadra i la policia local, que s’ha saldat sense detinguts.

La policia de la Generalitat ha rebut un avís cap a les dues de la matinada per una baralla entre una cinquantena de persones, com mostra el vídeo publicat per la periodista Anna Punsí, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos i de la Policia Local de Sitges. Els presumptes agressors s’han escapat del lloc, “s’han dispersat” i no han pogut ser identificats.

Imatges de la batalla campal a Sitges que arriben dels veïns. https://t.co/LwDaTXhv7c pic.twitter.com/ADkg91wUaV — Anna Punsí (@punsix) July 23, 2023

La intervenció policial, segons fonts del cos, s’ha saldat amb agents dels Mossos d’Esquadra i implicats en la baralla ferits per contusions, però cap no hi ha cap ferit greu. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra han assegurat que treballen per identificar-los i no descarten que hi hagi detencions.

Incident amb un grup de joves a Salou

Un grup de joves s’ha enfrontat amb el personal de seguretat d’una discoteca a Salou (Tarragonès) i, segons han confirmat els Mossos, l’incident s’ha saldat amb la detenció d’un noi de 18 anys que s’ha detingut per resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

L’estira-i-arronsa amb els porters de la discoteca, segons les mateixes fonts, s’hauria iniciat perquè els joves volien entrar a la discoteca sense pagar. En aquest cas tampoc hi ha hagut ferits greus ni armes, però sí que hi ha una persona amb petites contusions.