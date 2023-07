Anar a votar a primera hora per poder anar a la platja després. Sembla un bon pla, però finalment podria no ser-ho tant. Segons una resolució de la Junta Electoral Central d’aquest mateix divendres, si les meses no es poden constituir perquè hi falten membres o suplents, els primers votants poden ser triats com a nous membres. Aquestes eleccions són atípiques i molta gent serà fora de vacances, el que ha provocat una allau d’al·legacions per no haver de ser membre de la mesa electoral. La Junta Electoral Central no té clar que totes les meses es constitueixin aquest diumenge, motiu pel qual han enviat aquesta resolució.

Els primers votants i inclús els suplents d’altres taules podrien ser triats per constituir la mesa en cas que hi hagi vacants, segons ha confirmat aquest divendres la Junta Electoral Central en la resolució enviada a les Juntes Electorals de Zona. “Les Juntes Electorals de Zona hauran de designar lliurement a les persones que hauran de constituir la mesa” en cas que ni els membres designats ni els suplents acudeixin al col·legi electoral abans de començar els comicis.

Una parella de gent gran vota a les eleccions municipals del 28 de maig / ACN

Dues opcions per constituir les meses

Aquesta resolució aplica l’article 80.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que estableix que, o bé els primers electors que vagin a votar ocupin les vacants, o bé que s’esculli els suplents d’altres meses sigui del mateix col·legi electoral o d’un proper per garantir la constitució de totes les meses previstes.

Ara bé, això es pot fer “sempre que les Juntes de Zona comuniquin amb antelació als suplents de qualsevol mesa electoral que han de quedar-se als col·legis fins que els ho indiquin”. En total, per a aquestes eleccions han estat designades 542.826 persones per constituir 60.314 meses electorals -180.942 titulars i 361.884 suplents-.