Ir a votar a primera hora para poder ir a la playa después. Parece un buen plan, pero podría no serlo tanto. Según una resolución de la Junta Electoral Central de este mismo viernes, si las mesas no se pueden constituir porque faltan miembros o suplentes, los primeros votantes pueden ser elegidos como nuevos miembros. Estas elecciones son atípicas y mucha gente será fuera de vacaciones, lo que ha provocado una avalancha de alegaciones por no tener que ser miembro de la mesa electoral. La Junta Electoral Central no tiene claro que todas las mesas se constituyan este domingo, motivo por el cual han enviado esta resolución.

Los primeros votantes e incluso los suplentes otras mesas podrían ser elegidos para constituir la mesa en caso de que haya vacantes, según ha confirmado este viernes la Junta Electoral Central en la resolución enviada a las Juntas Electorales de Zona. «Las Juntas Electorales de Zona tendrán que designar libremente a las personas que tendrán que constituir la mesa» en caso de que ni los miembros designados ni los suplentes acudan en el colegio electoral antes de empezar los comicios.

Una pareja de gente mayor vota a las elecciones municipales del 28 de mayo / ACN

Dos opciones para constituir las mesas

Esta resolución aplica el artículo 80.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, o bien los primeros electores que vayan a votar ocupen las vacantes, o bien que se escoja los suplentes otras mesas sea del mismo colegio electoral o de un próximo para garantizar la constitución de todas las mesas previstas.

Ahora bien, esto se puede hacer «siempre que las Juntas de Zona comuniquen con antelación a los suplentes de cualquier mesa electoral que tienen que quedarse en los colegios hasta que se lo indiquen». En total, para estas elecciones han sido designadas 542.826 personas para constituir 60.314 mesas electorales -180.942 titulares y 361.884 suplentes-.