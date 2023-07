La JEC expedienta Aragonès a petició del PSC per anunciar unes obres a l’N-II

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit expedientar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per haver vulnerat, presumptament, la neutralitat institucional que exigeix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) durant el període electoral. El cas és que Aragonès va realitzar un acte per presentar millores de mobilitat al Maresme, un fet que tot i no ser directament un míting de campanya, es pot entendre com una acció amb influències i voluntats electoralistes. Consideren que algunes declaracions que va fer el president durant la presentació de millores de la mobilitat a l’N-II el passat 13 de juliol no van respectar tots els principis de neutralitat que exigeix la llei.

Així ho ha estimat parcialment l’àrbitre electoral després que el PSC ho denuncies. Més enllà de les declaracions, però, l’àrbitre electoral també considera que el simple fet d’inaugurar obres ja incompleix la Loreg. Des de la JEC recorden que “no és el primer cop” que Aragonès hauria infringit “les prohibicions establertes”, ja que ja l’havien avisat anteriorment durant la campanya de les eleccions municipals del 28-M per tal que “extremés la diligència amb la finalitat d’evitar vulnerar el deure de neutralitat en el curs d’actes institucionals”.

La candidata d’ERC Teresa Jordà, amb altres membres de la llista i el president del partit, Oriol Junqueras, a Girona / ERC

No a Sánchez

Mentre la JEC expedientava Aragonès, ERC ha celebrat el seu acte de campanya a Girona. Un acte en el qual la número dos de la llista d’ERC a les eleccions del 23-J, Teresa Jordà, ha respost al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després que aquest assegurés que no hi haurà referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Jordà s’ha mostrat confiada i ha afirmat que el president espanyol “també va negar que els presos sortirien de la presó”, i que “no desapareixeria la sedició”, dues coses que, com recorda, han acabat passant. “Que sàpiga que tot plegat ens millora les condicions per tornar-ho a fer”, etziba Jordà a Sánchez. La número dos també ha volgut advertir al presidenciable socialista i li ha recordat que s’hauria de “preocupar del preu a pagar” després del 23-J en lloc de prendre’s el tema de manera “sobrera”