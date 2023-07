Nogueras considera que Aragonès proposa “el mateix que fa vint anys”

Junts per Catalunya encara les últimes hores de campanya amb un missatge molt clar: s’oposen frontalment a la proposta del president Pere Aragonès davant una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Així ho ha assegurat en l’acte d’aquesta tarda la candidata Míriam Nogueras, que considera que la proposta d’Aragonès del 2023 “és la mateixa que fa vint anys“, una situació que considera intolerable “després de l’1-O, de la presó i l’exili”. Seguint en aquesta línia, el president a l’exili, Carles Puigdemont, també ha volgut afegir-hi cullerada i, en un missatge de vídeo, ha assegurat que “pensant que salven Pedro Sánchez s’acabaran oblidant de salvar Catalunya”, referint-se a ERC.

Nogueras ha defensat que els polítics independentistes han de fer “un pas endavant” i “sortir de l’estancament en què portem massa anys” i ha advertit que “no es pot fer ni un pas enrere, com està fent Pedro Sánchez”: “Només si la nostra Catalunya surt forta, podrem aprofitar tots els embats que vinguin”, etziba la cap de llista. Ara bé, Nogueras també ha fet un intent d’autocrítica i ha reflexionat sobre els moviments polítics independentistes dels darrers anys: “La força, quan la tenim, l’hem de saber aprofitar. Durant els darrers anys la força que la gent ens ha donat no l’hem sabut aprofitar”, sentencia.

/ La presidenta de Junts, Laura Borràs, a l’acte final de Tarragona / ACN

La “medalla” dels indults

Durant l’acte també hi ha participat la presidenta del partit, Laura Borràs, qui s’ha mostrat molt contundent, seguint la tònica general de l’acte, amb els republicans. Borràs retreu a ERC que “es pengin la medalla” dels indults, ja que la presidenta juntaire considera que el motiu pel qual els presos independentistes van aconseguir sortir de la presó va ser per “la feina que s’ha fet des d’Europa”. Borràs també ha animat als republicans a presumir menys i “treballar més pel conjunt de l’independentisme” i els retreu que expressin que s’han sentit sols en tot aquest procés: “Hauríem de recordar com de sols s’han sentit i se senten els 4.000 represaliats”, etziba Borràs apel·lant a les emocions dels seus oients.