Aragonès defineix el “preu” per investir a Sánchez

Continuar la negociació política, acabar amb el dèficit fiscal i culminar el traspàs de Rodalies. Aquest és el “preu” que ha detallat aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per a una possible investidura del presidenciable socialista, Pedro Sánchez. Durant l’acte de campanya que ha celebrat ERC des de l’Hospitalet, Aragonès ha posat les condicions sobre la taula i que els republicans les consideren unes condicions “assumibles”. Un cop feta la seva proposta, el president del Govern passa la pilota a la teulada dels socialistes i els diu que està en les seves mans acceptar-les per “aturar” el PP.

Tot i que Aragonès ha fixat la continuació de les negociacions polítiques per assolir l’autodeterminació com a terme d’investidura, el referèndum ha quedat fora del seu “preu”, tot el contrari del que han fet des de Junts aquest mateix dimecres. “Som la garantia que, si els números surten, no hi haurà govern de dreta i extrema dreta, sinó d’esquerres”, remarca el president de l’executiu català.

El president del Govern, Pere Aragonès, amb el cap de llista d’ERC a les eleccions del 23-J, Gabriel Rufián, durant un acte a l’Hospitalet / ACN

L’acte d’aquesta tarda també ha anat molt marcat pel debat que se celebrarà aquesta nit a TVE entre Pedro Sánchez, la candidata de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, i el líder de la ultradreta, Santiago Abascal. En aquest sentit, el cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat el PSOE i a Sumar a detallar “quin projecte tenen per a Catalunya” durant la trobada d’aquesta nit. Només ho ha fet amb les forces d’esquerres, ja que Abascal ja va detallar quines eren les seves intencions per Catalunya en cas d’entrar a la Moncloa, i el candidat dels populars, Alberto Nuñez Feijóo ha rebutjat participar d’aquesta trobada entre els quatre presidenciables.

Votar als republicans

Rufián també s’ha volgut dirigir a tots els electors, demanant-los que apostin per un vot republicà sempre i quan vulguin un govern progressista a Espanya que pensi en Catalunya i en el poble català. El cap de llista d’ERC creu que votar als socialistes de “Felipe González” no és una solució favorable per Catalunya: “Els obligarem a pensar i legislar a favor de Catalunya. Si no, ells no ho faran”, sentencia.