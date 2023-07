El jutge arxiva un incendi mortal a Santa Coloma tot i tenir un sospitós

Va ser una tragèdia. El quatre de maig del 2022 quatre persones van perdre la vida en un incendi al número 23 del carrer de Sant Joaquim de Santa Coloma de Gramenet. Un incendi que, des del minut zero, els Mossos d’Esquadra i els Bombers van sospitar que podria haver estat provocat. Ara, un any després de la desgràcia, el titular del jutjat d’instrucció 1 de Santa Coloma, ha tancat el cas sense practicar cap diligència, només una declaració de l’únic sospitós. Una declaració de tràmit en què es va negar a facilitar cap versió exculpatòria. L’instructor tot i que admet que els “fets són constitutius d’una infracció penal” ha arxivat el cas perquè “no existeixen prou motius lògics per atribuir la seva perpetració a cap persona determinada”.

La decisió arriba després d’una profusa investigació dels Mossos d’Esquadra, del Grup d’Homicidis de la Regió Metropolitana Nord, que va comportar l’arrest de B. K. com a presumpte responsable dels fets. És més, els investigadors li imputaven fins a dos incendis més registrats el mateix dia al mateix municipi. Els Mossos van portar a terme perquisicions telefòniques, comprovacions d’imatges de càmeres de seguretat, buidatge de telèfons mòbils i ubicacions de línies telefòniques, i van aportar diversos testimonis que “reforçaven” la sospita de la responsabilitat de B. K.

El jutge, però, no ha indagat més i considera que tot i la tasca dels Mossos, només li queda l’opció de tancar el cas. Una decisió que ha fet posar el crit al cel els advocats de les víctimes. Així, han presentat un recurs de reforma i d’apel·lació en què retreuen la resolució judicial. En aquest sentit, recorden que “l’existència d’un mínim dubte sobre la perpetració d’una infracció penal, i d’especial transcendència com és la pèrdua de 4 vides humanes, com seria el cas, obliga a l’òrgan instructor a prosseguir amb la investigació dels fets i acordar la pràctica d’aquelles diligències essencials per a la investigació”. De moment, el recurs s’ha acceptat a tràmit davant el risc que la mort de quatre persones per un foc es quedi dormint el son dels justos quan hi ha prou càrrega indiciària per continuar la investigació.

L’incendi va causar tres morts a Santa Coloma de Gramenet / ACN

Els Mossos van filar prim

La decisió judicial ha escamat els lletrats després del dens atestat, al qual ha tingut accés El Món, amb tots els detalls de la investigació i les gestions realitzades. Els Mossos, en aquest informe i en diligències ampliatòries posteriors, són contundents i recorden que la proximitat i la trajectòria entre el domicili del sospitós amb la localització dels tres incendis i la geolocalització del terminal mòbil abona la conclusió policial que podria ser responsable dels focs, un dels quals va provocar la mort de quatre persones. “Les diligències venen a afegir càrrega indiciària a la presumpta autoria de B. K.”, insisteixen els agents.

En aquest sentit, fonts de la investigació policial també s’han sorprès d’aquest sobreseïment en un cas tan escàs de diligències com d’argumentació. Com a exemple, els advocats remarquen que l’atestat dels Mossos indica que l’única persona que apareix a les imatges en la franja horària en què es van perpetrar els fets és el sospitós. Així mateix, el fet que el presumpte autor portava el dia dels fets la mateixa roba que la que portava el sospitós quan el van detenir, la seva localització via telèfon mòbil, l’ús de tècniques per encendre els focs com les utilitzades en un altre incendi pel qual va ser denunciat i el relat dels veïns apunten que cal aprofundir en la investigació.

Part de la diligència dels Mossos on conclouen la presumpta responsabilitat del principal sospitós/QS

Sense tutela judicial efectiva

Les defenses dels familiars de les víctimes mortals demanen al jutge que s’ho repensi, o a l’Audiència de Barcelona que li faci repensar. Així, al·leguen que en “aquest estat del procediment no es pot acceptar, en nom del dret a la tutela judicial efectiva un sobreseïment amb un model de formulari“. Fins i tot, retreuen que ni “s’esmenti, el nom de les víctimes i sense haver portat a terme cap de les diligències essencials per a una correcta instrucció”.

Els advocats reclamen que les diligències judicials no es poden quedar amb una declaració de l’investigat de pur tràmit, a la vista de la quantitat de prova i indicis recollits per la policia. Així, reclamen al jutge la declaració de cinc testimonis, que ja van ser interrogats pels Mossos d’Esquadra la nit dels fets i dels divuit Mossos que van fer les primeres investigacions, van analitzar les imatges i van signar els atestats de tota la recerca policial. Ara el recurs s’ha admès a tràmit i les famílies de les víctimes esperen que es reobri el cas.