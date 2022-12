Detingut un home per l’incendi mortal de Santa Coloma

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home que hauria provocat l’incendi que va deixar quatre morts a Santa Coloma de Gramenet el passat mes de maig. Segons ha avançat El Periódico, la policia catalana ha conclòs que el foc va ser intencionat i que el detingut, un home de nacionalitat marroquina i amb antecedents, el va provocar per motius que encara es desconeixen. Tres persones van morir a l’edifici i una quarta, una dona que va partir cremades greus, va morir a l’hospital un mes després.

Els investigadors han determinat que l’incendi tenia dos focus diferents i que l’acumulació de mobles ruixats amb un accelerant que podria ser dissolvent a la planta baixa van fer que es propagués amb molta virulència. A l’edifici cremat hi havia sis pisos, un tapiat, quatre ocupats i només un amb inquilins en situació legal. Després de la primera inspecció, els Bombers van determinar que el foc havia afectat la sala de comptador, la planta baixa i la segona planta. Al replà de la primera planta van trobar el cos sense vida d’una persona. La segona víctima va ser localitzada a la planta superior, mentre que la tercera era dins del pis afectat pel foc.

Un incendi ha deixat tres morts a Santa Coloma de Gramenet / ACN

La policia es va centrar en el sospitós equivocat per l’incendi mortal

En un primer moment, la policia va centrar la investigació en un dels veïns, que tenia un llarg historial d’incidents i que aquella mateixa havia rebut la visita de la policia local per posar música de matinada.

L’home va acabar detingut per amenaçar de mort veïns i agents i va quedar en llibertat unes hores després. Finalment, els investigadors van descartar el veí i van centrar els seus esforços en un altre home, el detingut, que va ser gravat per unes càmeres de seguretat que sortia d’un edifici pròxim on es va declarar un altre incendi aquella mateixa matinada. El sospitós havia calat foc a un cotxet buit a l’escala comunitària d’un immoble del passeig Llorenç Serra.