Els Mossos protegeixen el partit que els vol suprimir i els activistes els confonen

La campanya electoral de les eleccions estatals comença a oferir imatges surrealistes. Aquest vespre n’ha estat un exemple, en un acte electoral de Vox al barri de Can Gibert del Pla de Girona. Diversos col·lectius antifeixistes havien convocat una xiulada de boicot a les declaracions que havia de fer el líder ultradretà a Catalunya, Ignacio Garriga. Un fortíssim dispositiu policial ha separat l’acte de Vox del poc més del centenar de persones que s’han aplegat per escridassar el míting unplugged de Garriga.

Els Mossos d’Esquadra han protegit Vox com si s’hagués d’acabar el món, tot i que és el partit que ja ha anunciat oficialment que els vol suprimir. Tant ha estat així, que el Platí, l’íntegre i sempre sensat cap del dispositiu, ha estat confós amb un membre de la comitiva de Vox i se li ha abraonat un dels activistes quan li intentava barrar el pas. Xiulades, crits, cants, banderes, ironia i indignació han protagonitzat la protesta que no ha impedit les declaracions de Garriga. Això sí, els activistes han aconseguit que el diputat ultra de Girona al Parlament, Alberto Tarradas, hagi hagut de girar cua acompanyat per membres de l’àrea d’escortes dels Mossos d’Esquadra.

Una part dels manifestants antifeixistes, en la protesta contra Vox/Quico Sallés

“Fora feixistes dels nostres barris”

La convocatòria de l’acte era al carrer Sant Sebastià, cantonada amb Puigneulós. Una zona on Ciutadans havia aconseguit resultats memorables i on ara Vox i PP es disputen el mercat de la dreta visigòtica. De fet, a tots els fanals de la zona hi ha penjats cartells de la dreta extrema i de l’extrema dreta. L’acte de Vox, en petit format, consistia en una carpa on feia declaracions de Garriga. El contraacte, una crida a assistir-hi amb xiulets per boicotejar-lo.

Un centenar de persones s’hi han aplegat. Però, de disposats a cridar, n’hi havia una cinquantena. I, a més, ho havien de fer darrere un espectacular cordó policial muntat amb furgonetes de les unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra, la Brigada Mòbil (Brimo) i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Des de la distància, xiulets i crits de “Fora feixistes dels nostres barris!”, “Fills de Puta!”, “Oh no, nazis, no, nazis no!”, “Mossos, feu-los fora que estan okupant les nostres places!” o “Alberto, ponte a trabajar que un tu vida has cortao el lomo”, en referència a la suposada escassa vida laboral del jove diputat Tarradas. Els concentrats també retreien que els fidels de Vox portessin una senyera perquè “l’embrutaven”. Una estelada i una bandera irisada eren els únics senyals d’identitat col·lectiva dels manifestants.

Els Mossos també han rebut

Un cop ha acabat l’acte, quan Garriga havia fet les declaracions, s’ha viscut algun moment més de neguit que no pas de tensió. Membres de l’ARRO han demanat als concentrats que pugessin a la vorera per permetre la sortida de la comitiva policial i de Vox. Els concentrats, armats amb un xiulet, han fet una mica el ronsa davant les ordres dels Mossos, i ha costat una mica que s’apartessin. La gent que contemplava l’escena des de les terrasses dels bars del voltant comentaven la jugada. “A ver si se marchan ya estos granujas de verde!”, retreia un home gran amb una clara per refrescar la gola d’un vespre xafogós. “Vienen aquí para meterse en la boca del lobo, que gente!”, glossava una cambrera que servia quintos amb una traça extraordinària.

Mentre els membres de Vox desmuntaven la carpa, que feina han tingut, els activistes els animaven: de fet, se’n fotien. “No sabeu ni desmuntar un tendal, gamarussos!”, cridava un dels activistes amb un barret d’àrbitre de tenis. La resta, reien. A poc a poc, els Mossos han aixecat el campament i ha tornat a generar-se una situació de possible conflicte. Membres de l’ARRO han obert una mena de passadís entre una furgoneta i una paret per tal de treure de la zona Tarradas i militants de Vox que havien assistit a l’acte. El primer a passar ha estat el cap del dispositiu de protecció, alt com un Sant Pau i quadrat com un sparring de Rocky Balboa. Un xicot dels que protestaven no s’ha tallat i no només s’hi ha encarat sinó que li ha blocat el pas posant el seu cos i fent força cap al policia.

Ignacio Garriga, envoltat de furgonetes dels Mossos per poder fer declaracions a Girona/Quico Sallés

La cara de sorpresa de la resta dels companys de paisà i uniformats era de sorpresa. Fins i tot la del mateix cap del dispositiu, que obrint els braços li ha etzibat amb un aire sorneguer “Però què fas?”. Ha estat aleshores quan ha vist la magnitud del mosso i ha entès que s’estava ficant en un esbarzer. “No ets de Vox, tu?“, li ha preguntat el nano. “Hòstia, ja veig que no!”, s’ha autocontestat, amb la mirada condescendent del policia i de la resta dels seus companys. S’ha fet un silenci enmig del silenci. Els altres mossos se l’han mirat i li han dit “Tio, què li fas al company?”. “Res, jo què sabia que era mosso? Pensàvem que era de Vox!”, s’ha disculpat. De fet, el mateix cap del dispositiu ha tornat a passar pel passadís amb retrets que l’havien confós perquè “els protegia”. El mosso aixecava els ulls buscant suport aeri de paciència. Els concentrats, però, no han afluixat, i en acostar-se Tarradas per sortir pel mateix passadís s’han plantat. Els Mossos l’han fet recular i donar la volta. Una petita victòria de la qual s’han autofelicitat amb aplaudiments. Garriga ha fet les declaracions, però, això sí, amb una banda sonora molt sorollosa de protesta.