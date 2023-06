Un mort i dos ferits en un incendi en un edifici de Granollers

Una persona gran ha mort i dues més han resultat ferides de poca gravetat en l’incendi d’un bloc de pisos del carrer Orient de Granollers (Vallès Oriental). Segons ha informat els Bombers, l’avís a emergències s’ha rebut a les 4.42 de la matinada i immediatament s’han mobilitzat fins a 13 dotacions. Quan han arribat al lloc dels fets, els Bombers han comprovat que el foc s’havia desenvolupat a les tres plantes de l’immoble i que hi havia una persona confinada al balcó del primer pis que ha pogut ser rescatada per la façana.

Els serveis d’emergència han pogut evacuar la resta de veïns de l’edifici per les escales i han sortit pel seu propi peu. Un cop han posat tothom fora de perill, tres equips dels Bombers han entrat al bloc: un per la porta principal, l’altre per la façana del primer pis i el tercer per la façana del segon pis. L’objectiu era extingir l’incendi per poder cercar possibles víctimes. Quan han pogut rebaixar la temperatura del tercer pis, els Bombers han trobat el cos sense vida d’una dona de 90 anys. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès dues persones i les ha traslladat a l’hospital de Granollers.

Camió de Bombers de la Generalitat | Europa Press

Els Bombers treballen ara per revisar els punts calents de l’edifici a les dues plantes que han cremat i fan tasques de ventilació. L’arquitecte municipal de Granollers ha estat requerit per valorar, juntament amb l’equip tècnic dels Bombers, si l’immoble ha patit danys estructurals a causa de l’incendi.

Incendi mortal a Granollers

Aquest dijous una dona va morir a Balaguer (Noguera) en saltar per la finestra de casa seva fugint d’un incendi. El seu marit va poder ser rescatat amb una autoescala i està ingressat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova amb ferides greus a l’esquena per les cremades que va patir a causa del foc. El fill de la parella, de 19 anys, va ser atès allà mateix pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i va ser donat d’alta al moment.