Cala foc al pis amb la seva dona a dins a Artesa de Segre

Una dona ha resultat ferida greu aquest dilluns a la matinada en un incendi a casa seva que hauria provocat el seu company. Aquesta és la tesi amb què treballen els Mossos d’Esquadra, que han detingut l’home, de 39 anys, i que investiguen els fets com un possible cas de violència masclista. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, tot ha començat cap a les quatre de la matinada, quan els serveis d’emergències han rebut un avís que hi havia un pis en flames a Artesa de Segre (Noguera), a la plaça Major del poble.

La primera intervenció ha sigut per rescatar la dona víctima de l’incendi, que ha sigut traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on hi ha la unitat de cremats referent de Catalunya. També s’ha desallotjat tots els veïns de l’edifici per precaució, i s’ha apagat l’incendi. Tres hores després, cap a les set del matí, els Mossos han localitzat i detingut al mateix poble l’home implicat en els fets, que també havia resultat ferit amb cremades molt més lleus que la seva dona i que ha sigut traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, a Lleida.

El pis, completament cremat en un cas de violència masclista

Els investigadors dels Bombers i dels Mossos han començat a investigar la possible criminalitat dels fets perquè els primers indicis que han trobat indiquen que el foc hauria estat provocat, de manera que podria tractar-se d’un atac de l’home contra la seva parella que seria violència masclista. De fet, el pis ha quedat completament calcinat per les flames i la víctima està en estat greu.

Per controlar les flames, apagar-les i assegurar la zona han intervingut sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva un cop extingit l’incendi i quan s’ha comprovat que l’edifici no tenia afectacions estructurals que el posés en perill.