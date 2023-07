Els curiosos secrets que ha revelat Pedro Sánchez

S’acosta el final de la campanya electoral per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol i els candidats ja no saben què més fer per a aconseguir recaptar el màxim de vots possibles. Veient que els mítings polítics no aconsegueixen captar l’atenció d’una part important dels votants, el públic més jove, els presidenciables han de fer mans i mànigues per acostar la seva figura a aquest sector de la població. Doncs això és exactament el que ha fet el vigent president de l’Estat, Pedro Sánchez, visitant l’últim programa de la temporada del pòdcast ‘La pija i la quinqui’.

Es tracta d’un programa de Carlos Peguer i Mariang Maturana en el qual entrevisten, de manera molt distesa, al seu convidat del dia. Aquesta vegada l’escollit era Pedro Sánchez, qui s’ha submergit de ple a la tònica desenfadada del programa i ha aprofitat per fer campanya de la manera més informal possible. Ara bé, entre missatges polítics subliminals, Sánchez també ha revelat alguns secrets que han sorprès la seva audiència, com ara que és fan de la cantant nord-americana Taylor Swift.

este domingo fin de temporada con @sanchezcastejon pic.twitter.com/QGnsUF3Rr8 — La Pija y la Quinqui (@pijayquinqui) July 14, 2023

Sánchez ha sorprès els dos amfitrions declarant-se ‘swifite’, especialment de les cançons que té amb la cantant espanyola Lana del Rey. També ha revelat els detalls del seu passat esportista, unes aspiracions, però, que no van arribar a massa bon port: “Jo d’adolescent volia ser jugador de bàsquet. Vaig estar jugant fins als 21, bo més que jugant portava la motxilla dels quals jugaven. Va ser una vida una mica trista”, explica.

Els comentaris virals sobre Sánchez

Fent broma sobre “crisis internacionals” amb França i parlant de la monarquia mentre mengen una pizza “cojonuda”, Sánchez també ha acabat abordant el mem que ha corregut per Twitter: “Sabe más por perro que por sanxe”, fent referència a l’escarni que l’anomena “Perro Sanxe”.