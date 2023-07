Vidal creu que el referèndum no pot ser una eina per frenar una investidura

La cap de llista de Sumar-En comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha reaccionat aquest dimecres a la proposta de Junts de bloquejar la investidura de qualsevol president sempre i quan no es transfereixin les competències a Catalunya per a poder organitzar un referèndum per decidir el seu futur. Vidal considera que “seria un error i un autèntic engany posicionar el referèndum com un element de bloqueig per a una investidura”, motiu pel qual demana a la candidata de Junts, Míriam Nogueras, a rectificar la seva proposta.

“Quan han intentat convertir el referèndum en un element de bloqueig no ha anat bé en aquest país. Ha anat bé quan hem parlat, quan hem dialogat i hem reprès la taula de diàleg”, defensa la candidata dels comuns. Seguint en aquesta línia, durant el mateix acte d’aquest dimecres després del debat electoral que es va produir ahir a la nit a TV3, Vidal ha argumentat que en cas que entri a la Moncloa un govern del PP i Vox “no hi haurà possibilitat de defensar el català ni als catalans, ni qualsevol de les polítiques que es defensen avui com la política lingüística”. Una política lingüística, però, que ha rebut una forta estocada aquesta setmana arran de les tres sentències del TSJC.

Les caps de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, i Girona, Júlia Boada, en una imatge d’arxiu / ACN

Retrets contra Rufián

L’acte d’aquest migdia ha anat carregat de retrets cap als partits independentistes, primer contra Nogueras per la seva negació a una investidura que no inclogui un referèndum, i després contra Rufián. Vidal ha preguntat al candidat dels republicans si “es pot anar de la maneta d’una formació que promou un model territorial tan diferent”, fent referència a Junts. “Ens estem jugant les pensions, el treball, l’habitatge, i això crec que no es pot fer de la maneta de totes les dretes, ni del PP ni tampoc, en aquest cas desgraciadament, de Junts, que clarament anteposa el seu model econòmic a estimar Catalunya”, sentencia.