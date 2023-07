El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avisat la Generalitat que l’única manera d’aplicar íntegrament la immersió lingüística a les escoles catalanes és que hi hagi dos sistemes educatius paral·lels, un amb el català com a llengua vehicular i l’altre amb el castellà com a llengua preferent d’aprenentatge. Així ho diuen els magistrats del tribunal en les tres sentències sobre el 25% de castellà a les escoles que han acabat amb tres grups concrets obligats a fer almenys una assignatura troncal no lingüística en castellà. L’argumentació del TSJC es basa en sentències anteriors del mateix tribunal i del Tribunal Constitucional, que parteixen de la sentència que va retallar l’Estat d’Autonomia del 2010.

