L’extrema dreta amenaça d’eliminar la immersió lingüística a Catalunya

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha qualificat la immersió lingüística en català, basc i gallec com “l’anomalia més gran de la política espanyola”. Abascal ha explicat que no té cap classe de sentit que s’imposi una llengua per sobre l’idioma comú de l’Estat. És per això, que el líder de la ultradreta ha amenaçat de treure aquests privilegis de Catalunya, però també el País Basc i Galícia, i implementar la fórmula que ja s’aplica a València i les Balears. Per a Abascal, l’eix de la norma normativa serà “garantir la llibertat de tots els espanyols per poder escolaritzar els seus fills en la llengua materna, bé siguin les regionals o la comuna”, ha afegit el líder ultra. Cal recordar, però, que la immersió lingüística és una manera de conservar la llengua dels territoris i la pluralitat. La seva eliminació implicaria posar en perill la llengua en desterrar-la a una posició secundària.

“Si els diem als estrangers que aquí hi ha un govern que intenta atacar la separació de poders o assaltar les institucions, això hi ha d’altres nacions que ho accepten perquè ja sabem que també passa a l’Amèrica Llatina”, ha dit abans de volar des de Palma de Mallorca a Guadalajara, on aquest vespre farà un míting de campanya, el líder ultra ha concedit una entrevista al programa Sin complejos d’ESRadio “Però si els diem que durant 40 anys hi ha hagut governs que no han permès escolaritzar els seus fills en la llengua comuna, és una cosa que ningú es creu; és una anomalia gegantina que no passa a cap lloc més del món”, ha afirmat.

Abascal a l’acte de Vallecas / EP

Així doncs, el líder de Vox ha repetit que l’espanyol és l’única llengua oficial i ha fet referència a la manca de llibertat dels espanyols en escolaritzar els seus fills en la llengua oficial. No obstant això, el líder ultra ha passat per alt que tant a Catalunya com a Galícia i el País Basc les llengües oficials són el català, l’euskera i el gallec.

El canvi climàtic i el masclisme no existeixen segons Vox

Durant l’entrevista, el líder de l’extrema dreta ha assegurat que si Vox aconsegueix entrar al govern espanyol impulsarà una Llei Nacional de Llengües entre les primeres mesures. Però, no ha parat aquí i ha tornat a mencionar totes aquelles lleis que vol eliminar. La primera és la polèmica llei del Sí és Sí, mesura per excel·lència de la ministra Irene Montero, juntament amb la nova llei LGTBI -que també volen derogar-. A més, també ha parlat de les mesures contra el canvi climàtic i ha recordat que també seran unes de les primeres que derogarà, sota el pensament que l’estat espanyol és un dels més sostenibles de la Unió Europea, el que els informes oficials desmenteixen completament.