Un estiu gratuït: Renfe expedeix més de 700.000 bitllets entre maig i agost

Renfe ha expedit 710.000 abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana distància a Catalunya per a viatjar entre l’1 de maig i el 31 d’agost. Del total, 591.000 abonaments corresponen a la xarxa de Rodalies i més de 118.000 als serveis de Mitjana distància, han explicat fonts de l’empresa a Europa Press aquest dissabte. D’aquesta manera, l’estiu acaba sent gratuït per a totes les persones que es mouen amb tren, per intentar continuar pal·liant els efectes de la inflació. En el conjunt d‘Espanya, l’empresa ha tramitat més de dos milions d’abonaments gratuïts per a les diferents xarxes de Rodalia, Rodalies i Mitjana distància.

Aquests títols es poden adquirir durant els quatre mesos de vigència i, malgrat ser gratuïts, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en Rodalies i de 20 euros en Mitjana distància, que es retornarà de manera automàtica quan s’hagin realitzat 16 desplaçaments durant el període. Amb aquests abonaments, tots els transports de Rodalies que quedin dins de les sis zones reglamentàries de l’AMB surten gratuïts. A més, en termes de transport també els bitllets per la mobilitat dins de Barcelona queden reduïts a la meitat, el que provoca que sigui molt senzill i barat moure’s amb transport públic durant l’estiu.

Imatge d’arxiu d’un tren de Rodalies / Renfe

Més viatgers d’ençà que és gratis

Les mateixes fonts han explicat que Renfe va registrar a Catalunya 64,1 milions de viatges durant el primer semestre, un 23,34% interanual més, i la xifra es va situar poc més d’un punt percentual per sota de les dades prepandèmia. En concret, els serveis de Rodalies van registrar 59,3 milions de viatges, un 22,6% més que en el mateix període de 2022 i el 98,11% de la demanda que va haver-hi en 2019; mentre que als trens regionals l’augment interanual va ser del 33% i el 107% de la demanda de 2019. Aquestes fonts han assegurat que s’ha de tenir en compte l’efecte del teletreball, ja que en caps de setmana, la demanda “supera amb escreix” la que hi havia en 2019.