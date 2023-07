Rufián: “Vota ERC per cada cop que un feixista t’ha insultat”

En l’acte de campanya d’aquest divendres a la tarda, el candidat dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha apel·lat a fer “vot de país”: “Per cada vegada que un cap t’hagi explotat, un feixista t’hagi insultat, que algú t’hagi dit que no pensis, estimis ni parlis en català, i per cada vegada que has agafat un tren miserable de Rodalies a qualsevol ciutat del país, vota ERC i defensa Catalunya”, afirma amb contundència Rufián. En aquest sentit, el president de la formació, Oriol Junqueras, ha volgut garantir a totes les persones que han assistit a l’acte que estan “disposats a pagar el preu que calgui” per defensar el país i la seva gent a Madrid.

Junqueras subratlla que estan disposats a “entendre’s amb tothom”, com “ho han estat sempre” destaca. En aquest sentit, el cap de llista dels republicans s’ha presentat com a “vot útil” per a aquests comicis i “l’únic partit que no ha pactat ni pactarà amb el PP”. De fet, quan només queden nou dies perquè se celebrin els comicis del 23-J, Rufián ha volgut ressaltar que votar el PSC no garanteix pas que els socialistes evitin un govern del PP, sinó tot el contrari. En un míting carregat de retrets, com de costum, Rufián s’ha dirigit al socialista Patxi López, al qual ha garantit que pactant amb els populars que “no seria la primera vegada” que traeix la seva gent, les seves sigles i la història.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, durant un acte del partit per la campanya del 23-J a Badalona / ACN

L’etzibada a Rajoy

Durant la seva intervenció d’aquest divendres, Rufián també ha guardat un racó del seu discurs per dirigir-se directament a l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy. Partint de la base de les declaracions que ha fet Rajoy aquest migdia en les quals ha afirmat que la “llei de benestar animal o els transsexuals” són “temes que a ningú li importen i pels quals ningú pregunta”, Rufián ha etzibat amb força que “qui no importa és ell, i no el col·lectiu trans”.