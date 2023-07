Vidal crida a votar els comuns per frenar l’auge de Vox

La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona a les eleccions espanyoles del 23-J, Aina Vidal, ha animat a votar als comuns per tal de frenar l’auge de l’extrema dreta. Considera que “Vox és un perill públic” que cal tornar “al racó d’on no hauria d’haver sortit mai”. En aquest sentit, Vidal considera que la por real no és que Abascal fos el guanyador matemàtic dels comicis espanyols, sinó que fruit d’un pacte amb el candidat dels populars, Alberto Nuñez Feijóo, i que es convertís en el pròxim vicepresident estatal: “És un perill per a moltíssima gent”.

“Només hi ha dues coalicions possibles: o PP i Vox o Sumar amb el PSOE”, remet Vidal. Entenent l’auge abstencionista que creix a Catalunya de cara el 23 de juliol, la cap de llista dels comuns ha remès a totes aquelles persones que s’estan plantejant no anar a votar el pròxim diumenge i els ha animat a fer-ho perquè “és un luxe” que no ens podem permetre. En l’acte de campanya d’aquest divendres a la tarda des de Mataró, Vidal ha llençat un retret directe a la cap de llista de Junts, Míriam Nogueras, i la seva estratègia: “Com pitjor, pitjor. Sempre”, etziba. “De què servirà el seu vot” a Madrid. “Servirà per a un govern d’esquerres o per a un govern que trituri Catalunya?”, pregunta a la candidata al Congrés juntaire.

La cap de llista per Barcelona de la candidatura de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal / ACN

Polítiques d’igualtat

Acompanyada de la número tres de la llista per Barcelona al Congrés, Gala Pin, Vidal ha volgut aprofitar la seva intervenció per reivindicar la tasca de les ministres del govern espanyol en termes d’igualtat, enaltint la feina d’Irene Montero, tot i que la presidenciable de la plataforma en la qual forma part Vidal va decidir deixar-la de banda per a aquestes eleccions: “No permetrem que entrin fins a les cuines de les nostres cases i ens diguin a qui podem estimar”, conclou.