Vox porta el vot per correu davant la Junta Electoral Central

Encara no s’han celebrat les eleccions espanyoles del 23 de juliol i ja s’han convertit en uns comicis de rècord, concretament pel que fa a les sol·licituds del vot per correu. A falta de poc més d’una setmana perquè se celebrin les votacions, el partit ultra Vox ha portat el vot per correu davant la Junta Electoral Central (JEC) i exigeix a l’àrbitre electoral que reclami un informe exhaustiu a Correus. Els ultres liderats per Abascal demanen saber quin és l’estat dels vots ja tramesos, i quines mesures s’aplicaran per als vots que encara no s’han pogut lliurar. Des de la dreta estan fent servir aquesta estratègia de criticar el vot per correu per poder tenir un pretext després en cas que els resultats no siguin els esperats.

Després que Alberto Nuñez Feijóo volgués aixecar dubtes sobre el vot per correu, Abascal també ha entrat a criticar el funcionament del vot per correu en aquestes eleccions, unes en les quals aquests vots tindran un pes especial degut a la data per la qual Pedro Sánchez va convocar els comicis. En aquest sentit, Abascal ha tornat a posar sobre la taula que CCOO i altres sindicats han lamentat tenir “moltes dificultats” per repartir el vot i han titllat l’augment de personal, considerant-lo “un autèntic engany”. Veient també que hi ha dificultats en què els vots per correu arribin a tothom quan toca, el partit ultra reclama a la JEC que “si existís la mínima possibilitat que part dels enviaments no es poguessin fer”, exigissin mesures a Correus.

Urna electoral / Gencat

Unes sol·licituds de rècord

Com era d’esperar, les eleccions del 23-J han batut el rècord de sol·licituds de vot per correu. Arreu de l’Estat, en concret, se n’han rebudes 2.622.808, de les quals 1.924.974 s’han fet de manera presencial en una oficina i les 697.832 restants, a través de la pàgina web de Correus. Aquestes xifres, doncs, suposen un creixement del 94,71% respecte als comicis del 2019.