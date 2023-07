La JEC expedienta Sánchez per criticar els pactes de PP i Vox a Brussel·les

La Junta Electoral Central (JEC) ha obert expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arran d’una denúncia del PP i Vox. Considera que ha vulnerat la “neutralitat institucional” contemplada a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) durant una roda de premsa el 30 de juny a Brussel·les. Segons ha comunicat la JEC en les respostes en aquesta roda de premsa -que va oferir des de la representació permanent de la Unió Europea- el president espanyol va vulnerar l’article 50.2 de la LOREG perquè va fer bandera de la situació econòmica de l’Estat i va criticar el PP per “canviar drets per vots” en els pactes amb Vox al País Valencià, Extremadura i altres territoris.

La JEC considera que Sánchez va fer “apreciacions valoratives sobre suposats èxits” per tal de buscar “una valoració favorable” dels espectadors de la roda de premsa. En paral·lel va atribuir “retrocessos i retallades de drets als governs que sorgeixen d’acords entre partits de signe polític diferent del dels partits que donen suport al govern de la nació”. La resolució de la JEC assegura que ja ha advertit anteriorment que “els alts càrrecs de les administracions públiques estan al servei de tots els espanyols” i, per això, “està absolutament prohibit utilitzar els recursos institucionals que tenen assignats per fer-ne un ús partidista en benefici d’una determinada facció política”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, puja a un cotxe per anar a Madrid / Europa Press

Ja havia sancionat Sánchez el 2020

El gener del 2020 la JEC ja va sancionar el president espanyol pels mateixos motius i el Tribunal Suprem va confirmar aquell posicionament. En aquest sentit, la JEC creu que les manifestacions de Sánchez han tornat a vulnerar l’article 50.2 de la LOREG. L’àrbitre electoral ha acordat en aquesta resolució “incoar un expedient sancionador” contra Sánchez. Aquest expedient haurà de determinar “el pes de la suposada responsabilitat” del president espanyol. Per últim, la JEC insta el president espanyol a “dictar les instruccions oportunes perquè durant el que resta de període electoral les manifestacions valoratives indicades romanguin retirades de les pàgines i comptes institucionals”.