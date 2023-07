Rècord històric de sol·licituds de vot per correu per al 23-J

Les sol·licituds de vot per correu per a les eleccions estatals del 23-J han marcat un rècord històric. Segons ha informat Correus, han rebut 2,6 milions de peticions de vot per correu, gairebé un 95% més que a les eleccions espanyoles del 2019 i un 80% més que a les del 2016, quan es va marcar el rècord anterior amb 1,4 milions de sol·licituds. A Catalunya, s’han tramitat 276.000 sol·licituds, la gran majoria a Barcelona. En aquest cas no s’ha superat el rècord establert a les eleccions al Parlament del 14-F, celebrades en plena pandèmia de la Covid-19, quan es van rebre 284.000 sol·licituds.

L’allau de peticions ha posat Correu en el punt de mira. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dubtat a insinuar certa deixadesa per part de l’empresa estatal a l’hora de fer arribar la documentació als ciutadans. Diverses impugnacions d’algunes llistes electorals han provocat retards importants en l’entrega del vot per correu a Barcelona, Madrid i altres grans ciutats, però des de Correus asseguren que treballen a contrarellotge per entregar totes les peticions, ja que el termini per votar per correu s’acaba el pròxim 20 de juliol. Fins ara han entregat gairebé 1,9 milions de documentacions electorals.

El president del PP i candidat a la presidència espanyola, Alberto Núñez Feijóo, durant un míting / ACN

La JEC descarta reclamar mesures addicionals

La Junta Electoral Central (JEC) ha descartat imposar mesures addicionals per garantir el vot per correu el 23-J, tal com havia reclamat el PP. En una resolució que s’ha fet pública aquest divendres, l’ens descarta exigir noves mesures “vists els informes de l’Oficina del Cens Electoral i de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, en els quals es posen de manifest les mesures que estan adoptant ambdós organismes per facilitar l’exercici del vot per correu”. La JEC considera que modificar els terminis per sol·licitar i entregar el vot per correu podria suscitar més problemes dels que solucionaria.