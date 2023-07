Picabaralla a Ripoll, ara pel Consell Comarcal

Aquest divendres, Junts per Ripoll i ERC han protagonitzat una nova picabaralla. Després d’un mes marcat pel conjunt de retrets que han intercanviat les dues forces independentistes per no arribar a formar un acord per l’alcaldia de la capital del Ripoll motiu pel qual Sílvia Orriols va acabar ostentant la vara d’alcaldessa, avui les dues formacions hi han tornat. Des de Junts per Ripoll denuncien que els republicans han trencat el pacte signat el passat 12 de juny per governar conjuntament el Consell Comarcal del Ripollès.

La formació de Borràs i Turull ha lamentat a través d’un comunicat que “diversos sectors dels republicans a Ripoll hagin pressionat” a l’executiva comarcal del partit per tal que s’inclogui una moció de censura a Orriols com a element clau per a governar de la mà en el Consell Comarcal. Aquest és un punt de controvèrsia, ja que els juntaires s’han oposat a aplicar una moció de censura a la vigent alcaldessa des que Orriols ha ocupat el càrrec: “Des de Junts al Ripollès no tolerem aquest xantatge constant i vergonyós en un intent desfermat d’aconseguir l’alcaldia de Ripoll”, subratllen.

Descontents amb no arribar a un acord amb els republicans, des de Junts han anunciat que presentaran a Manoli Vega, qui ja va ser alcaldable a Ripoll, com a candidata a la presidència de la institució.

La cap de llista de Junts per Ripoll, Manoli Vega, atén els mitjans de comunicació / ACN

Crisi entre ERC i Junts

En els últims dies, i aprofitant la campanya electoral per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, entre Junts i ERC s’ha agafat la tònica de llançar-se retrets constantment. Si bé és cert que ja fa temps que la tensió entre els dos partits independentistes havia escalat, ahir es va arribar a un nou punt després del pacte fallit per a la Diputació de Barcelona que va permetre a la socialista Lluïsa Moret convertir-se en la nova presidenta de l’ens supramunicipal.