La UE es desmarca d’Espanya i evita titllar l’independentisme de “terrorista”

La Comissió Europea ha evitat titllar de “terrorista” l’independentisme, però tampoc ha contradit l’estat espanyol, que en un informe remès a l’Europol el 2021 va incloure el separatisme català i basc entre els moviments “més actius i violents”. En una resposta oficial a una pregunta parlamentària dels eurodiputats de Junts, Brussel·les sosté que la Directiva europea sobre terrorisme marca unes “regles mínimes” per definir el terrorisme i que implementar-la és una “tasca” dels estats, per la qual cosa es desmarca del polèmic informe de la Fiscalia General de l’Estat.

“La Comissió Europea no pot dir que el moviment independentista sigui terrorisme segons els estàndards europeus, com pretén el Fiscal General de l’estat espanyol”, ha destacat Clara Ponsatí. “Per això ens donen aquesta resposta hipòcrita que evita assumir-ne cap responsabilitat”. Per la seva banda, Brussel·les afirma que les “ofenses relacionades amb grups terroristes i amb activitats terroristes a la Unió Europea inclouen aquells actes intencionats que poden danyar seriosament un país o una organització internacional”, però recorda que els estats poden anar “més enllà de les definicions de la directiva”.

En la seva pregunta la Comissió, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí acusaven les autoritats espanyoles de voler criminalitzar l’independentisme català. Els tres eurodiputats de Junts demanaven a Brussel·les que confirmés o desmentís si les accions de protesta dels independentistes es podien encabir dins de la definició de terrorisme. L’executiu comunitari ha fugit d’estudi i s’ha limitat a dir que es tracta d’un cas “específic” que va “més enllà de les responsabilitats” de la Comissió, ja que requereix un “assessorament legal” que no els competeix. “És una tasca dels tribunals nacionals dels estats membres i, per tant, […] la Comissió no es troba en la posició per donar una resposta”.

ERC ha demanat una reunió amb l’Europol

L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha demanat una reunió amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i la directora de l’Europol, Catherine De Bolle, per abordar el polèmic informe. Riba els va enviar una carta per expressar la seva “preocupació” i va denunciar que es tracta d’una classificació “injusta” i interessada. “Perjudica les eines per combatre el terrorisme i assegurar la seguretat dins de la UE”, va lamentar. “És crucial que abordem la qüestió i assegurem l’adequació i la imparcialitat de la informació presentada pels informes de l’Europol”,.