ERC demana una reunió amb l’Europol per l’informe sobre l’independentisme

L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha demanat una reunió “urgent” amb la directora de l’Europol, Catherine De Bolle, i el comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, per abordar l’informe sobre la situació del terrorisme a la UE que assenyala l’independentisme català -i el basc- com “un dels més actius i violents” de l’Estat espanyol. En les dues cartes que ha enviat l’eurodiputada, Riba mostra la seva “preocupació” per aquesta definició de l’independentisme català i la titlla de “molt greu i falsa”. L’eurodiputada republicana remarca en la missiva a Reynders que el “mal ús” d’aquest informe per part de l’Estat espanyol portarà a “criminalitzar un moviment polític legítim i pacífic”. Riba considera que això és un “fet greu que no s’ha d’ignorar”.

A banda, en la carta que Riba dirigeix a De Bolle, la directora de l’Europol, insisteix en la idea que aquesta és una “classificació injusta” que afecta la “reputació” de l’agència -a més de la de l’independentisme- i que “perjudica les eines per combatre el terrorisme i assegurar la seguretat dins de la UE”. “És crucial que abordem la qüestió i assegurem l’adequació i la imparcialitat de la informació presentada pels informes de l’Europol”, urgeix Riba.

Un cartell d’Europol a la seu de l’agència | ACN (EBS)

Les preguntes que vol fer Riba a la responsable de l’Europol

En aquesta reunió, si arriba a produir-se, Riba demanarà a De Bolle quin ha estat el procés de recollida d’informació per fer aquest informe i definir l’independentisme català com “un dels més actius i violents”. També li preguntarà sobre els criteris per considerar certes entitats com a terroristes i sobre les mesures necessàries per “garantir la credibilitat i objectivitat” d’aquests informes. Per últim, Riba traslladarà la importància de reforçar la transparència i la rendició de comptes dels mecanismes de transmissió de la informació.