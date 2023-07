L’Estat licitarà el desdoblament d’un tram de l’R3 entre Mollet i Parets

L’Estat ha anunciat aquest divendres que licitarà les obres del desdoblament d’un tram de 2,8 quilòmetres de l’R3 de Rodalies entre Mollet i Parets. La subhasta per decidir qui es farà càrrec del projecte d’obres per respondre a la demanda històrica d’aquestes dues poblacions es preveu per al pròxim mes d’octubre i, segons ha detallat aquest matí la ministra de Transport, Raquel Sánchez, suposarà una inversió de 80 milions d’euros. El principal canvi que suposarà aquest projecte per a la línia 3 de Rodalies és el trasllat de l’estació de Mollet al centre de la ciutat, cosa que comportaria integrar la línia de tren dins del municipi i, per tant, captar més passatgers al servei: “Es tracta d’un projecte molt treballat, adaptat a les necessitats del territori. Factible, realista i que millora el funcionament del transport públic”, sentencia la ministra espanyola.

Segons ha detallat aquest matí l’Ajuntament de Mollet, la projecció d’instaurar la parada de tren al centre de la ciutat, és a dir, a uns 750 metres del punt on es troba actualment, no comportarà cap diferència a la vida dels ciutadans del municipi. El projecte de construcció pretén crear un viaducte d’uns 350 metres de llarg per on passi el tren, motiu pel qual els habitants del poble podran seguir caminant per la localitat amb normalitat, ja que les vies estaran elevades del nivell del terra. Tenint en compte que les andanes estarien elevades, doncs, el pla també contempla construir diversos ascensors i rampes perquè els passatgers puguin accedir sense impediments a l’interior de l’andana.

L’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio (PSC) i la ministra de Transpors, Raquel Sánchez, a l’estació de Mollet / ACN

Segons el calendari del ministeri, la licitació del projecte es farà a l’octubre. Un cop es conegui definitivament qui ha sigut el guanyador de les obres, l’empresa en qüestió tindrà un període de 20 mesos per a dur-lo a terme.

El desdoblament definitiu de l’R3

Aquest és un primer pas per arribar a l’objectiu final que té la cartera de Raquel Sánchez per a l’R3 de Rodalies, desdoblar tota la línia de transport. L’Estat pretén que separar el trajecte entre Barcelona i Vic permetria guanyar 20 minuts en cada transport. Ara bé, aquesta visió a llarg termini no preveuen que estigui enllestida fins al 2030.