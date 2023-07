Sánchez fia la remuntada al vot per correu i a mitja dotzena d’escons clau

El PSOE encara la recta final de la campanya del 23-J amb molts dubtes i el repte de capgirar les enquestes, que ara mateix auguren una victòria folgada del PP i el situen a un pas de la majoria absoluta amb Vox. El president espanyol, Pedro Sánchez, fia la remuntada socialista al vot per correu, que “tradicionalment” afavoreix a l’esquerra, i té com a objectiu arrabassar mitja dotzena d’escons a la dreta en circumscripcions clau. Fonts de Ferraz han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’allau de peticions de vot per correu és un bon auguri i reconeixen que necessiten un revulsiu per compensar el mal inici de campanya.

Els socialistes estan amoïnats perquè el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ha sigut nefast per a les seves expectatives electorals. El trackings interns del partit són pessimistes i l’equip de campanya de Sánchez calcula que ara han de recuperar sis o set escons de circumscripcions importants. L’objectiu és que aquests diputats passin del bloc de la dreta al de l’esquerra en els pròxims deu dies. L’obsessió per aquests escons és tal que el PSOE ha decidit flexibilitzar l’agenda de Sánchez i la modula en funció dels sondejos interns per celebrar-los a les províncies on hi ha diputats en joc.

Sánchez i Feijóo arriben empatats a la campanya electoral del 23-J / Europa Press

Sánchez reapareix després d’una setmana d’absència

Després d’estar desaparegut durant diversos dies per la preparació del debat i l’assistència a la cimera de l’OTAN, Sánchez ha tornat a entrar de ple en la campanya electoral. “L’agenda és flexible”, reconeixen des de Ferraz. Aquest dijous, Sánchez va oferir un acte a Santander contra la “censura” de PP i Vox que no estava programat. Conca i Burgos podrien ser els dos pròxims destins del dirigent socialista. Es tracta de dues de les províncies on hi ha escons que ballen entre el PSOE i el PP per pocs vots. En les últimes enquestes el PSOE ha aturat la sagnia d’escons i ara intenta remuntar el vol.

El debat de portaveus de RTVE ha deixat millor regust de boca al PSOE. Consideren que el format del debat ha afavorit el portaveu del partit al Congrés, Patxi López, que va poder exposar l’argumentari que portava preparat per reivindicar l’acció del govern de coalició i defensar la necessitat d’evitar un govern de PP i Vox. A Ferraz creuen que Sánchez “està fort” i confien que aconseguirà capgirar la situació.