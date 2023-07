Bronca entre la ministra de Transport i el seu director general de Trànsit

Polèmica entre la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i el director general de la DGT, Pere Navarro. Aquest matí, en unes declaracions a Els Matins de TV3, Navarro ha assegurat que les vies espanyoles hauran d’incorporar peatges a partir del 2024, ja que Europa ho imposa així. “Brussel·les ens exigeix posar peatges (…) i els diners que us estic enviant no és per conservació de carreteres, és per altres coses”, argumenta Navarro. Responent a Navarro, Raquel Sánchez ha corregut a desmentir “categòricament” les afirmacions del director general de la DGT. Ara bé, d’on ve tota aquesta polèmica?

L’arrel del tema de debat neix del cara a cara que van mantenir Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest passat dilluns. En aquest cara a cara, Feijóo va acusar el socialista d’haver-se compromès amb Brussel·les a aplicar la mesura, tot i que en aquell motiu Sánchez ho va desmentir directament. Tres dies més tard, Navarro ha tornat a posar el tema sobre la taula. En aquest sentit, però, la ministra no ha carregat contra Navarro directament, ja que el motiu de fons pel qual els peatges han entrat en campanya és les afirmacions de Feijóo dilluns passat. “Sorprèn moltíssim la hipocresia del PP que va ser qui va encarregar estudis per implantar el pagament per ús, els peatges, a partir del 2021”, afirma la titular de la cartera.

Vehicles passant pel peatge de Vallcarca-Sitges de la C-32 | ACN

“Hipocresia dels populars”

En unes declaracions a mitjans, la ministra de Transport ha assegurat que “en privat” molts líders del PP “reconeixen que estan a favor d’un sistema com aquest”, és a dir, un model amb molts menys quilòmetres de peatges. Sánchez critica que ara vulguin fer campanya amb els peatges i diguin el contrari del que defensen en privat, i ha aprofitat per recordar que durant el seu govern espanyol han alliberat 1.000 quilòmetres de peatge.