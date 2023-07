Junts adverteix Rufián que no faran de “bombers dels seus mals acords”

Aquest dijous a la tarda, Junts ha entrat en el frec a frec amb ERC en el seu acte de campanya. Després d’un dia marcat per l’acord dels socialistes amb els comuns per controlar la Diputació de Barcelona, i pel qual s’hi han sumat els vots de Tot x Terrassa i dels dos independents de JxCat, per la qual cosa s’ha desencadenat una crisi entre forces independentistes, la candidata al Congrés dels juntaires, Míriam Nogueras, ha carregat directament contra Rufián: “El que no pot pretendre Rufián és que fem de bombers dels seus mals acords sense que ells corregeixin la seva submissió al PSOE”, etziba Nogueras després que el candidat republicà hagi demanat marcar un front comú per aconseguir el traspàs integral del control de Rodalies. “On ha estat el senyor Rufián aquests anys? El tenim des de fa més de 10 anys; el que cal és que ens traspassin la infraestructura i els calers”, afegeix.

En aquest sentit, la presidenta del partit, Laura Borràs, també s’ha volgut sumar a les crítiques a ERC i ha atacat els pactes als quals han arribat dels de Junqueras amb els socialistes per controlar les diputacions de Tarragona i Lleida: “Un entusiasme que ens hauria agradat trobar per pactar a Barcelona”, sentencia.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, i la presidenta del partit, Laura Borràs, en un acte de campanya a Manresa / ACN

Seguint en aquesta línia, Borràs també ha criticat les declaracions dels republicans en les quals afirmaven que el moviment desestabilitzador que han fet els dos independents de Junts per entregar la Diputació als socialistes “evidencia” que JxCat “no és de fiar”: “No acceptarem cap lliçó. Perquè els qui ens ho diuen han preferit pactar amb el PSC les diputacions de Lleida i Tarragona”, assegura.

Defensar el català

Per últim, durant l’acte de campanya de Manresa, Borràs ha volgut fer referència a la sentència del TSJC que obliga tres escoles a obeir el 25% de castellà a les aules. “Ja n’hi ha prou de refiar-se dels qui han dit 200 vegades que han pactat amb l’Estat espanyol el blindatge del català”, referint-se als republicans. “Ja n’hi ha prou de fer creure que el camí és dialogar amb un govern que no vol dialogar. El mal menor, encara que sigui menor, és mal”, afegeix.