Les reaccions polítiques al destapament d’un nou policia infiltrat a Girona

A primera hora d’aquest divendres al matí el diari digital La Directa ha destapat que una agent de la policia espanyola va passar tres anys infiltrada en els moviments independentistes i de defensa de l’habitatge de Girona i Salt. Aquest és el quart cas de talps detectats entre les files independentistes a Catalunya. Un cop la notícia ha sortit a la llum, tots els polítics de les diferents formacions que estan actualment en campanya per al 23-J han corregut a donar la seva opinió al respecte.

Si bé és cert que gairebé totes les forces polítiques han donat una opinió força similar, alguns han optat per treure ferro de la qüestió i intentar justificar-la. Primer de tot, des de Junts han carregat amb força davant d’aquestes accions i acusen l’Estat espanyol de “fabricar proves falses i infiltrar policies” només per a perseguir l’independentisme: “Això és propi de règims autoritaris”, sentencia la candidata al Congrés Míriam Nogueras. Una tònica de discurs molt similar a la que ha fet servir la republicana Teresa Jordà.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, i l’exconseller Josep Rull, en un acte informatiu davant l’estació de Mataró / ACN

Seguint en aquesta línia, el candidat del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, ha considerat que “no es pot ser favorable a aquesta mena d’accions” perquè “no aporten cap benefici ni generen credibilitat al sistema”. Per a Montañola, el ministre d’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, hauria d’haver dimitit ja fa temps. Una idea que també comparteix la cap de llista dels comuns per Barcelona, Aina Vidal, qui assegura que demanaran explicacions a titular de la cartera: “Esperem que no sigui el senyor Marlaska, però tornarem a demanar al ministre competent que doni explicacions”, sentencia Vidal.

La justificació del PP

En canvi, a diferència de la resta de formacions polítiques, el candidat del PP a les eleccions per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha volgut treure ferro a la publicació de la Directa i remarca que està “convençut” que la policia no infiltra cap agent “per raons supèrflues o arbitràries”. “Ho fa amb un mandat judicial i amb un criteri raonable de perillositat. És normal, és el que fan a tots els països democràtics del món”, subratlla.