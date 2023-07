Aquest és el futur dels mercenaris insurgents del grup Wagner

Després que fa unes setmanes es visqués un episodi de tensió dins de Rússia per a la insurrecció dels mercenaris del grup Wagner liderats per Prigojin, i que el seu cap s’exiliés a Bielorússia per recomanació del president Lukaixenko, els mercenaris que van formar part de la revolució ja tenen una nova tasca. El ministre de Defensa de Bielorússia ha confirmat aquest divendres que els mercenaris del grup Wagner lideren ja la instrucció de militars de les Forces Armades en alguns camps d’entrenament del país: “Els reclutes aprenen les habilitats de moure’s en el camp de batalla i tir tàctic, adquirint coneixements en entrenament d’enginyeria i medicina tàctica”, han assenyalat des del servei de premsa del ministeri.

Aquesta és la primera informació que se sap dels mercenaris des que Putin els va donar diverses opcions, o exiliar-se a Bielorússia o desintegrar el seu grup armat i passar a formar part de l’armada russa. Així doncs, els mercenaris que van participar en la marxa que es va acostar a Moscou i va posar en escac a Putin han aconseguit incorporar-se a les forces bielorusses, però amb tasques de formació.

Joe Biden, president d’EUA / ACN

Biden a Prigojin

Aquest passat dijous, el president dels Estats Units d’Amèrica, Joe Biden, va fer unes declaracions referint-se a Prigojin que portaven certa intenció. Tot i el to d’humor amb el qual va fer les afirmacions, Biden va recomanar al líder del Wagner tenir “cura” amb el que menja i “vigilar” el seu menú, fent així certa ironia d’un possible enverinament de Putin com a conseqüències de la rebel·lió fallida de finals de juny. Uns fets, però, que el president rus va assegurar que no comportarien més conseqüències: “Si jo fos ell (Prigojin), aniria amb compte amb el que menjo i vigilaria el meu menú. Però bromes a part, no crec que cap de nosaltres sàpiga amb certesa quin és el futur de Prigojin a Rússia”, etzibava el president nord-americà.