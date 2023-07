Tràgic accident a Santa Maria de Palautordera

La tragèdia ha omplert Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, aquesta tarda. Un motorista ha perdut la vida aquesta tarda en colisionar frontalment amb un vehicle al quilòmetre 1,4 de la carretera BV-5031. L’altre conductor implicat en l’accident ha resultat greument ferit. Segons indica el Servei Català de Trànsit, l’accident ha tingut lloc pocs minuts abans de les set de la tarda. Els primers detalls de la investigació indiquen que la motocicleta on viatjaven les dues víctimes s’ha vist involucrada en una col·lisió de tipus frontal amb un turisme.

Arran de la incidència s’han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre dotacions del cos de Bombers de la Generalitat per tal de donar resposta a l’accident mortal. Diverses dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat també s’han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre a les víctimes i, en aquests moments, segueixen treballant per evacuar al ferit greu.

🔴 Un #accident a l'AP-7 a Santa Perpètua de la Mogoda ➡ Girona talla un carril i crea 3 km de #retencions#SCT pic.twitter.com/jVsvc5eC4I — Trànsit (@transit) July 14, 2023

Arran de l’accident, des de Trànsit han hagut de tallar la carretera on s’ha produït l’accident en tots dos sentits de la marxa i, en aquests moments, les retencions continuen fins que les autoritats desplaçades enllesteixin les tasques. Segons el recompte de Trànsit, des que ha començat l’any ja han perdut la vida 79 persones per accidents a la xarxa viària de Catalunya.

Mor un motorista a Llinars

Fa poc més d’una setmana, un veí de Barcelona de 28 anys, J. G. P, va morir mort en un accident de moto a l’AP-7, a l’altura de Llinars del Vallès. Els fets van tenir lloc a les 3.21 hores al quilòmetre 117 d’aquesta via quan, per causes que s’investiguen, el motorista i dos turismes van acabar tenint un accident. A conseqüència del sinistre, el motorista va perdre la vida i els dos ocupants que viatjaven en un dels cotxes involucrats van resultar ferits lleument.