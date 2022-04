Feijóo entra en la guerra contra la immersió lingüística a Catalunya

El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero que el model de la immersió lingüística de Catalunya no encaixa amb el “bilingüisme cordial” que va defensar al seu primer discurs com a líder dels populars a Sevilla. Segons Feijóo, la immersió “no és cordial”, sinó una “imposició”. “Perquè hi hagi bilingüisme cordial cal conèixer les llengües amb la mateixa intensitat perquè ens les ensenyen amb les mateixes hores lectives”, ha comentat, com a Galícia, on “el 50% de les classes són en castellà i el 50% en gallec”. “La immersió lingüística no és cordial, sinó obligatòria. Els polítics obliguen la gent a parlar una llengua, i això no és cordialitat, és imposició”.

A banda d’aquest tema, Feijóo ha insistit en un nou caràcter que vol imprimir com a líder de l’oposició a l’estat espanyol. Ha afegit que aquest dijous –a la reunió que mantindrà amb el president espanyol, Pedro Sánchez- anirà a la Moncloa “amb l’agenda oberta”, i malgrat que creu que la renovació del CGPJ és important, confia abordar-hi sobretot la situació econòmica de l’Estat, informa l’agència ACN.

“Estic sorprès que el govern del meu país hagi estat l’últim a adoptar mesures”, de “l’embolic que s’ha produït per la supèrbia de no adoptar decisions” i “del fet que a la conferència de La Palma es digués que es rebaixaria impostos i que aquests no baixin”. Tot plegat demostra que “el govern ha desconnectat de la realitat”, ha assenyalat.

Feijóo no ha aclarit el vot del PP al decret de mesures urgents per rebaixar el preu del carburant, però sí que ha afirmat que “són un pedaç” perquè “no hi ha mesures econòmiques al darrere, només 16.000 milions” quan “tenim una inflació del 10%”. “La pregunta és si reduirem impostos”, “si la base imposable d’un litre de combustible era un euro i ara són dos, es recapta el doble”.

Feijóo no ha repetit que el govern espanyol “es folra”, com va dir durant la gira prèvia a la seva arribada a la presidència del PP, però sí que ha insistit en la crítica. “No comparteixo la política econòmica del govern, perquè no funciona” perquè “es basa en incrementar el dèficit i el deute” i perquè “no vull portar el meu país a la ruïna” ni vull que “s’improvisin mesures com els cèntims de benzina”.

Tampoc ha volgut definir Vox com un partit d’ultradreta, tot i que ha remarcat les diferències entre les dues formacions. “Jo intentaré mantenir el respecte cap a qualsevol partit polític malgrat que estigui als antípodes del que crec, i no m’apuntaré a l’insult i la desqualificació”. En aquest context ha aclarit que el PP “és un partit europeista, i Vox no”, i “som el partit de la Constitució espanyola que és l’Estat de les autonomies”. “Això són qüestions que ens separen molt”, ha dit.

I tampoc ha aclarit si esdevindrà senador per fer la tasca de líder de l’oposició des de la cambra alta. “No ho descarto”, ha dit. “Presentaré la dimissió com a president de la Xunta a les pròximes setmanes i a partir d’aquí em reuniré amb els grups parlamentaris del PP al Congrés i al Senat i decidiré si m’incorporo al Senat o no”.