El 75% dels joves se sent ignorat pels polítics, segons un informe

S’acosten les eleccions espanyoles d’aquest diumenge i la tendència de vot està molt polaritzada. En un context on les afinitats cap als partits més reaccionaris o amb discursos ultres, com ara Vox, han agafat molta força entre el jovent arran de la presència de certes personalitats a les xarxes socials, el vot jove serà una de les peces clau per determinar el futur polític tant d’Espanya com de Catalunya. Segons l’últim informe emès per l’Observatori de la Joventut, un 75% de la població jove, és a dir, entre els 18 i els 29 anys, de Catalunya considera que els poders polítics, i els seus representants, no tenen en compte les seves opinions.

De fet, segons aquest mateix estudi, només un 15% dels joves catalans creuen que la política sigui una cosa “molt important” per a la seva vida, i això neix, en certa manera, del desengany amb les personalitats polítiques que han passat pel país en els darrers anys. Aquesta dada xoca amb la quantitat de joves de Catalunya que estan cridats a les urnes aquest 23 de juliol, més de 750.000 concretament. El principal problema de la desil·lusió política entre els joves són els temes sobre els quals se centren, és a dir, que les problemàtiques que posen sobre la taula des de les institucions no corresponen amb les que realment senten que són un problema: “Els joves catalans es mostren molt conscienciats per les qüestions mediambientals des de l’any 2005”, apunta l’informa, referint-se que veuen el canvi climàtic com a un dels principals problemes de l’Estat.

Més confiança en els governs municipals

Aquest mateix informe de l’Observatori apunten que els joves tenen més confiança en els governs municipals o locals que en els governs nacionals. Concretament, un 30% de la població enquestada assegura tenir “bastanta o molta” confiança en els seus ajuntaments, mentre que la xifra descendeix fins al 18% quan es fa referència a la Generalitat. Qui acaba transmetent menys confiança, però, són els partits polítics, ja que només un 12% dels joves catalans enquestats asseguren confiar en ells.