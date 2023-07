La CUP torna a posar sobre la taula una moció de censura contra Orriols

La CUP ha tornat a posar sobre la taula una moció de censura per fer fora l’alcaldessa Sílvia Orriols de l’Ajuntament de Ripoll. El detonant que ha portat als anticapitalistes en reclamar aquestes mesures contra la batlessa ha estat que des del perfil oficial del consistori de la capital del Ripollès han instat a l’expulsió d’un home d’origen marroquí que es troba en situació irregular. L’home, que dormia al carrer, ha passat a disposició de la policia espanyola arran de l’actuació de les autoritats municipals.

Categoritzant-ho com una injustícia, els anticapitalistes han demanat a la resta de formacions polítiques que els facin costat i donin suport a una moció de censura per fer fora l’alcaldessa d’Aliança Catalana de l’Ajuntament: “No pot passar ni un dia més sense que es desallotgi l’extrema dreta de l’Ajuntament de Ripoll. La moció de censura a Orriols és una urgència democràtica. Ni un dia més amb la ultradreta expulsant veïnes, ni un dia més patrimonialitzant l’Ajuntament per governar contra la gent”, etziben.

ℹ️ Aquest matí, la Policia Local de #Ripoll ha localitzat a una persona dormint a la zona de la Devesa del Pla. L'home, d'origen marroquí, ha manifestat que es troba en situació irregular. Els agents han contactat amb el Cos Nacional de Policia, (…) pic.twitter.com/BDZFNw8yyi — Ajuntament de Ripoll (@Aj_Ripoll) July 18, 2023

Des de Junts per Ripoll, la seva líder, Manoli Vega, també s’ha mostrat molt crítica amb l’actuació de l’Ajuntament d’Orriols, però no s’ha posicionat respecte a la proposta dels cupaires: “No es pot fer és això, fer-la fora, penjar-ho a les xarxes i sentir-se orgullós d’aquesta actuació. Això no ho podem permetre“, assegura en unes declaracions a TV3 aquest dimecres. El regidor socialista Enric Pérez també s’ha afegit a les crítiques al consistori: “És immoral, indecent, inadmissible fer exhibicionisme públic d’una persona sense llar, que està dormint al carrer, a través dels perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament”.

La resposta d’Orriols

Tot i les crítiques de la resta de formacions de Ripoll, l’alcaldessa defensa l’actuació que han fet des de l’Ajuntament. A través d’una piulada, Orriols defensa que “l’Ajuntament de Ripoll i la Policia Local han complert amb el seu deure. És agradable? No. És necessari? Sí.”, sentencia perquè “l’altra opció és col·lapsar els serveis socials, el sistema educatiu, el sistema sanitari, i arriscar-se a un augment de la inseguretat, l’incivisme i la delinqüència”, afegeix. En declaracions a la televisió pública d’aquest matí, la batlessa ha defensat la seva posició al·legant “motius humanitaris”.