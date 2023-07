Un accident a l’AP-7 provoca cues de fins a 12 quilòmetres

En aquests moments una de les principals vies de Catalunya, l’AP-7, viu unes cues de fins a 12 quilòmetres entre Sant Celoni i Fogars de la Selva fruit d’una escena de pel·lícula. Un camió que transportava cotxes ha punxat la roda davantera esquerra, ha fet una diagonal cap a l’esquerra de la carretera i finalment ha quedat mig bolcat. Tot i que el conductor ha resultat ferit lleu, l’aparatós accident ha fet que part de la càrrega que transportava el camió quedés repartida per la via, tallant dos carrils en sentit nord d’aquest tram de l’artèria catalana.

Tot i que l’escena ja és prou de pel·lícula de per si, cal tenir en compte, també, que arran de l’accident s’ha vessat part del gasoil que duia al dipòsit, obligant així a què els bombers intervinguin per tal d’evitar que s’origini un incendi. Poc després d’un quart de set, gairebé mitja hora després que es produís l’accident, les autoritats que s’han desplaçat per controlar la situació i permetre que la circulació es renovi amb normalitat a la via han aconseguit redreçar el camió bolcat. En aquests moments, però, encara treballen per retirar tots els vehicles que han quedat repartits per l’accident.

🔴🚧 Un #accident a l'AP-7 a Fogars de la Selva talla dos carrils en sentit nord i provoca cua de 3 km#SCT pic.twitter.com/fB9jNydGkl — Trànsit (@transit) July 19, 2023

Tenint en compte que les cues ja superen els 12 quilòmetres de llargada, des del Servei Català de Trànsit (SCT) recomanen que es facin servir vies alternatives, com ara les carreteres C-35 o C-32 per evitar que se segueixi congestionant la carretera. A la C-35, però, també hi ha dos quilòmetres de retencions

Un accident mortal

Per sort l’accident d’aquesta tarda no ha tingut unes conseqüències tràgiques per a la vida de ningú. Aquest, però, no va ser el cas de l’accident d’aquest dilluns, en el qual un home va perdre la vida a Palau-Saverdera, a l’Alt Empordà. Aquest home es tractava de l’acompanyant de la moto que va col·lisionar amb un turisme a tres quarts de cinc de la tarda, a la carretera GI-610.