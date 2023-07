Aragonés define el «precio» para investir a Sánchez

Continuar la negociación política, acabar con el déficit fiscal y culminar el traspaso de Cercanías. Este es el «precio» que ha detallado este miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para una posible investidura del presidenciable socialista, Pedro Sánchez. Durante el acto de campaña que ha celebrado ERC desde la Hospitalet, Aragonés ha puesto las condiciones sobre la mesa y que los republicanos las consideran unas condiciones «asumibles». Una vez hecha su propuesta, el presidente del Gobierno pasa la pelota en el tejado de los socialistas y les dice que está en sus manos aceptarlas para «parar» el PP.

A pesar de que Aragonés ha fijado la continuación de las negociaciones políticas para lograr la autodeterminación como término de investidura, el referéndum ha quedado fuera de su «precio», todo el contrario del que han hecho desde Junts este mismo miércoles. «Somos la garantía que, si los números salen, no habrá gobierno de derecha y extrema derecha, sino de izquierdas», remarca el presidente del ejecutivo catalán.

El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, con la cabeza de lista de ERC a las elecciones del 23-J, Gabriel Rufián, durante un acto al Hospitalet / ACN

El acto de esta tarde también ha ido muy marcado por el debate que se celebrará esta noche en TVE entre Pedro Sánchez, la candidata de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, y el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal. En este sentido, la cabeza de lista de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado el PSOE y a Sumar a detallar «qué proyecto tienen para Cataluña» durante el encuentro de esta noche. Solo lo ha hecho con las fuerzas de izquierdas, puesto que Abascal ya detalló qué eran sus intenciones para Cataluña en caso de entrar a la Moncloa, y el candidato de los populares, Alberto Nuñez Feijóo ha rechazado participar de este encuentro entre los cuatro presidenciables.

Votar a los republicanos

Rufián también se ha querido dirigir a todos los electores, pidiéndolos que apuesten por un voto republicano siempre y cuando quieran un gobierno progresista en España que piense en Cataluña y en el pueblo catalán. La cabeza de lista de ERC cree que votar a los socialistas de «Felipe González» no es una solución favorable por Cataluña: «Les obligaremos a pensar y legislar a favor de Cataluña. Si no, ellos no lo harán», sentencia.