ERC es reivindica com l'”antídot” del feixisme

La número dos de la llista d’Esquerra Republicana, Teresa Jordà, ha reivindicat la seva formació com l'”antídot del feixisme” i ha advertit aquest dimarts, dia 18 de juliol de 2023, que cal evitar que la data s’assembli al mateix dia del 1936. Jordà s’ha referit així al cop d’estat del bàndol franquista, la revolta militar contra el govern de la Segona República que va conduir a la Guerra Civil i a la posterior dictadura franquista.

L’exconsellera, en un acte de campanya al Camp de la Bota, ha reivindicat el seu partit com el “vot decisiu” per defensar Catalunya i frenar la dreta i l’extrema dreta. “Som la garantia de l’independentisme per fer front al feixisme”, ha sentenciat alhora que ha fet una crida a la mobilització perquè “ens trobem en un context complicat, que poden arribar els escenaris més foscos de la nostra història”. “Si no volem que el 18 de juliol s’assembli més al 18 de juliol del 36 cal anar a votar per defensar els catalans i les catalanes”, ha reblat.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

“Votar ERC és votar contra la monarquia”

D’altra banda, Teresa Jordà ha carregat contra la monarquia, “una institució completament rància i opaca, amb un rei emèrit nomenat a dit per Franco i que ha estat objecte d’escàndols majúsculs”. “Aquelles persones que se senten republicanes no poden votar un partit que avala i protegeix una monarquia del feixisme com la monarquia espanyola”, ha afegit en referència als socialistes espanyols. També ha assenyalat que votar Esquerra Republicana és votar contra aquesta institució “retrògrada i desfasada” de l’Estat i per acabar amb els seus privilegis que “tenen a costa de tots”.

ERC s’obre a negociar amb la CUP

Els republicans, per veu de l’exconsellera, s’han obert a negociar amb la CUP per tornar a demanar un referèndum d’autodeterminació al Congrés després de les eleccions, però ha remarcat que defensar Catalunya també és defensar les seves escoles, el català i les infraestructures, entra d’altres. “Estem disposats a arribar a acords sempre que vulguin dir defensar Catalunya” perquè, segons ella, “només units, només fent molta més força de l’independentisme, serem més i més forts”.

Tanmateix, Teresa Jordà ha lamentat que “ens hem sentit molt sols” aquesta legislatura a Madrid perquè “ho hem fet 13 diputats i 14 senadors” i, en aquest sentit, ha indicat que “si haguéssim estat molt més, alguna pilota no hauria anat al pal”. “Serem a Madrid perquè allà governen les nostres vides”, ha conclòs.