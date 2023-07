ERC es compromet a parlar amb Junts i la CUP abans de negociar amb el PSOE

ERC s’ha compromès a parlar amb Junts i la CUP abans de negociar un nou pacte d’investidura amb el PSOE després de les eleccions estatals del 23-J. El cap de llista dels republicans, Gabriel Rufián, està “convençut” que els partits independentistes aconseguiran l’anhelada unitat d’acció al Congrés per “defensar Catalunya” tant si hi ha possibilitat d’un nou govern PSOE-Sumar com si el PP i Vox treuen majoria absoluta. En una roda de premsa a l’ACN, el diputat ha demanat “sentit d’estat” a Junts i la CUP per reivindicar els interessos de Catalunya a Madrid.

La número 2 d’ERC, Teresa Jordà, ha descartat incloure el PSC i els comuns a les converses, ja que ambdós partits “se situen sempre a l’altre cantó de la taula”. Els republicans consideren que l’independentisme ja hauria d’estar en converses per pactar el preu d’una hipotètica investidura de Pedro Sánchez i s’ha compromès a prioritzar les negociacions amb Junts i la CUP fins i tot abans d’asseure’s amb el PSOE. Rufián alerta que després del 23-J només hi ha tres escenaris possibles: un pacte “negre” entre PP i Vox, un de “gris” entre PP i PSOE i un tercer on l’independentisme català i basc tingui un paper central per condicionar les polítiques de PSOE i Sumar. En aquest context, ERC ha insistit que només investirà Sánchez “si és per defensar Catalunya”.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en un acte de campanya / ACN

Respecte a la seva promesa d’abandonar Madrid en 18 mesos, Rufián ha explicat que li hauria agradat poder complir la seva promesa perquè això hauria volgut dir que el procés d’independència s’hauria “culminat” de manera exitosa. “Però la meitat del Govern va entrar a la presó i l’altra meitat a l’exili pels mateixos que no em volen al Congrés. Què hauria passat si haguéssim regalat l’espai?”, ha dit. El cap de llista dels republicans també ha reconegut que les relacions amb Junts són complicades i ha demanat “sortir del bucle de toxicitat” amb els de Turull perquè la gent “ni ho mereix ni ho entén”.

La CUP carrega contra la relació “tòxica “ d’ERC amb el PSOE

El candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, ha criticat la relació “tòxica” que ERC ha mantingut amb el PSOE durant tota la legislatura. “Oriol Junqueras té el que podríem anomenar una relació tòxica amb Pedro Sánchez, l’està utilitzant. L’ha de trencar”, ha dit Botran després que Pedro Sánchez hagi tornat a vantar-se de “pacificar Catalunya” i que s’hagi sabut que la Moncloa vol portar al Tribunal Constitucional la llei contra la sequera aprovada pel Parlament. El diputat de la CUP creu que ERC no ha pogut condicionar mai l’agenda del PSOE, tal com reivindiquen els republicans. “Està sent exactament al revés, és ERC qui balla al ritme del PSOE, que li té la mida presa”, ha dit.