El ridícul de Feijóo enxampat mentint a TVE sacseja la campanya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonitzat un dels moments més tensos de la campanya electoral després de ser enxampat mentint en directe sobre la revalorització de les pensions. En una entrevista a TVE, Feijóo va insistir que el PP sempre ha revalorat les pensions segons l’IPC. Davant la sorpresa del candidat popular, la periodista Silvia Intxaurrondo el va contradir. “No és correcte, senyor Feijóo”, li etziba. “No sé d’on treu això”, respon Feijóo, intentant salvar com pot el ridícul. El PP no va apujar les pensions d’acord amb la inflació ni el 2012, ni el 2013, ni el 2017 –la periodista diu 2016–, segons corroboren les dades del govern espanyol.

La polèmica ha donat munició a Pedro Sánchez, que no ha dubtat a carregar contra Feijóo. “Feijóo no diu la veritat ni al metge”, ha etzibat el candidat socialista, perquè “la veritat és que el PP han votat sistemàticament en contra de la revalorització de les pensions”. Sánchez ha recordat que el líder popular fins i tot va anar a Brussel·les per reunir-se amb la Comissió Europea per intentar “boicotejar” la reforma que garantia les revaloritzacions amb l’IPC. El portaveu de CatComú, Joan Mena, també ha criticat Feijóo, a qui ha acusat de ser el “mentider del dia” i ha reclamat no deixar-li passar ni una mentida durant la campanya. “No podem permetre que un mentider compulsiu s’acabi convertint en president d’Espanya”.

Son las 23:20, han pasado 14 horas y Núñez Feijóo todavía no se ha disculpado con Silvia Intxaurrondo, tal y como dijo que haría. pic.twitter.com/u4yDKbFtWk — PabloMM (@pablom_m) July 17, 2023

Segons mentida de Feijóo sobre les pensions

El cap de llista del PP ja havia fet la mateixa afirmació durant el cara a cara amb Pedro Sánchez, però llavors cap dels dos periodistes que moderaven el debat el va rebatre. Feijóo, visiblement contrariat, va disputar les dades que li donava la periodista i li va exigir una rectificació si es demostrava que ell tenia raó, però finalment ha sigut el líder popular qui ha hagut de desdir-se. En una piulada, Feijóo ha intentat donar la volta a la polèmica i ha assegurat que el volia dir és que el PP “no ha congelat mai” les pensions. “No m’importa aclarir qualsevol afirmació si ha estat inexacta, al contrari de Pedro Sánchez, l’arrogància del qual mai li ho permetria”.

Feijóo ha afirmat que continua “esperant” que Sánchez “desmenteixi totes les seves mentides en el debat, com la que el PSOE no va congelar les pensions” i ha atacat el líder socialista. “Reitero que el PP mai va congelar les pensions i el PSOE sí, amb el vot de Sánchez. El PP va apujar les pensions cada any i el PSOE no. Fins quan el que era fàcil era congelar-les com va fer el PSOE, també les vam apujar”, ha etzibat.