El ridículo de Feijóo pillado mintiendo en TVE sacude la campaña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la campaña electoral después de ser pillado mintiendo en directo sobre la revalorización de las pensiones. En una entrevista en TVE, Feijóo insistió que el PP siempre ha revalorizado las pensiones según el IPC. Ante la sorpresa del candidato popular, la periodista Silvia Intxaurrondo le contradijo. “No es correcto, señor Feijóo”, le dice. “No sé de donde saca esto”, responde Feijóo, intentando salvar como puede el ridículo. El PP no subió las pensiones de acuerdo con la inflación ni el 2012, ni el 2013, ni el 2017 –la periodista dice 2016–, según corroboran los datos del gobierno español.

La polémica ha dado munición a Pedro Sánchez, que no ha dudado en cargar contra Feijóo. «Feijóo no dice la verdad ni en el médico», ha espetado el candidato socialista, porque «la verdad es que el PP han votado sistemáticamente en contra de la revalorización de las pensiones”. Sánchez ha recordado que el líder popular incluso fue a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea para intentar “boicotear” la reforma que garantizaba las revalorizaciones con el IPC. El portavoz de CatComú, Joan Mena, también ha criticado Feijóo, a quien ha acusado de ser el “mentiroso del día” y ha reclamado no dejarle pasar ni una mentira durante la campaña. «No podemos permitir que un mentiroso compulsivo se acabe convirtiendo en presidente de España”.

Son las 23:20, han pasado 14 horas y Núñez Feijóo todavía no se ha disculpado con Silvia Intxaurrondo, tal y como dijo que haría. pic.twitter.com/u4yDKbFtWk — PabloMM (@pablom_m) July 17, 2023

Segunda mentira de Feijóo sobre las pensiones

El cabeza de lista del PP ya había hecho la misma afirmación durante el cara a cara con Pedro Sánchez, pero entonces ninguno de los dos periodistas que moderaban el debate le rebatió. En TVE, Feijóo, visiblemente contrariado, disputó los datos que le daba la periodista y le exigió una rectificación si se demostraba que él tenía razón, pero finalmente ha sido el líder popular quien ha tenido que rectificar. En un tuit, Feijóo ha intentado dar la vuelta a la polémica y ha asegurado que lo quería decir es que el PP “no ha congelado nunca” las pensiones. «No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario que Pedro Sánchez, la arrogancia del cual nunca se lo permitiría”.

Feijóo ha afirmado que sigue “esperando” que Sánchez “desmienta todas sus mentiras en el debate, como la que el PSOE no congeló las pensiones» y ha atacado al líder socialista. «Reitero que el PP nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez. El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no. Hasta cuando lo fácil era congelarlas como hizo el PSOE, también las subimos”, ha espetado.