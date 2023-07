El govern de PP i Vox a València preveu desterrar el català de les aules

El conseller d’Educació del nou govern de PP i Vox al País Valencià, José Antonio Rovira, té la intenció de donar un cop fort sobre la taula i preveu que el català deixi de ser llengua vehicular a les escoles de les vuit comarques castellanoparlants de la comunitat, és a dir, té la intenció de desterrar el català de les aules. Rovira, que ha assumit la cartera aquest mateix dijous, ja ha anunciat que abordarà la qüestió del plurilingüisme per fer “algunes modificacions”.

La justificació que fa servir el nou conseller valencià és que el sistema lingüístic actual d’aquestes vuit comarques és “incongruent” perquè, per una banda, la Llei d’ús i ensenyament preveu l’exempció d’estudiar l’assignatura de català -allà referit com a valencià- a les comarques Alt Palància, Plana d’Utiel, el Racó d’Ademús, la Foia de Bunyol, la Vall de Cofrents, els Serrans, la Canal de Navarrés i Baix Segura, mentre la Llei de plurilingüisme preveu una quota del 25% de l’ensenyament en aquesta llengua arreu del territori. Escudant-se en aquest motiu, Rovira ha explicat que el primer que farà és “un plantejament global”, tot i que assegura que ho farà amb “tranquil·litat”.

Presa de possessió del nou govern de PP i Vox al País Valencià / EP

Respectar la decisió de les famílies

Per tal de treure una mica de ferro de la qüestió, el nou conseller també ha volgut remarcar que la seva reforma lingüística tindrà molt en compte la lliure elecció dels pares i assegura que estarà “molt per sobre d’imposicions”. En unes declaracions a mitjans després d’obtenir el control de la conselleria, Rovira també ha volgut deixar clar que en el nou model hi tindran un paper destacat els consells escolars, ja que considera que són “els que més coneixen la realitat de cada lloc”. De fet, en aquests moments, ja són els consells escolars qui determinen quina és la llengua amb què s’imparteixen la resta de classes.